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    На бесплатном концерте на Дворцовой в честь Дня ВМФ выступит Юлия Чичерина

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    28 июля на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Военно-морского флота. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в торжественную программу вошли военные оркестры КНР, КНДР и Вьетнама, а хедлайнером вечернего концерта станет Юлия Чичерина. Вход свободный, 0+.

    Концерт планируется двухчастным. В дневной программе, стартующей после военно-морского парада в 13:00, на сцене появятся военные оркестры КНР, КНДР и Вьетнама, адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа и другие. Их дополнят солисты Мариинского театра, среди которых Дмитрий Подражанцев, дебютировавший в 2015 году в опере «Великан».

    Перед вечерней частью поп-певец Денис Клявер вместе с «Авторадио» устроит танцевальный флешмоб под названием «Яблочко». Танцоры облачатся в тельняшки и исполнят традиционный танец моряков.

    В 19:30 на Дворцовой стартует вечерняя программа: на сцену выйдут группа «Декабрь», известная по песням «Мы не оставим города свои» и «Дубинушка», и «Джанго», которую вспоминают благодаря «Холодной весне» и «Папагане». Также перед публикой предстанет лауреат национальной премии «Шансон года» Виталий Аксенов с фирменным «Могильщиком».

    Вечерний лайн-ап увенчает хедлайнер Юлия Чичерина. Ее композиции «Жара» и «Рвать» — классика русскоязычной рок-ротации.

    Кирилл Самунин

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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