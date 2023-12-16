Резвятся и жуют. Ленинградский зоопарк предлагает подсмотреть за трапезой капибарят

Ленинградский зоопарк
Ленинградский зоопарк поделился первым видео с малышами-капибарами, которых только на прошлой неделе впервые показали миру. Они активно проводят время даже во время трапезы.
Детеныши уже едят овощи, фрукты, ягоды, пророщенное зерно и другую взрослую пищу. На видео у них — настоящий шведский стол для грызунов. И пока взрослая капибара спокойно обедает, малыши то и дело отвлекаются от лакомств, чтобы прогуляться по вольеру, попрыгать, погрызть пучок веток на пеньке. И забавно встряхивают ушами.
Малыши у пары капибар Ермака и Кайсы из Ленинградского зоопарка появились на свет 25 сентября, но показали их только 6 декабря. Их четверо: три мальчика и девочка. Малыши подвижны и обладают отменным аппетитом. Позже детенышей планируют передать в другой зоопарк, но когда — пока не известно. А понаблюдать за показательным кормлением этих водосвинок в Ленинградском зоопарке можно по понедельникам, средам и четвергам.