Резвятся и жуют. Ленинградский зоопарк предлагает подсмотреть за трапезой капибарят

Ленинградский зоопарк поделился первым видео с малышами-капибарами, которых только на прошлой неделе впервые показали миру. Они активно проводят время даже во время трапезы.

Детеныши уже едят овощи, фрукты, ягоды, пророщенное зерно и другую взрослую пищу. На видео у них — настоящий шведский стол для грызунов. И пока взрослая капибара спокойно обедает, малыши то и дело отвлекаются от лакомств, чтобы прогуляться по вольеру, попрыгать, погрызть пучок веток на пеньке. И забавно встряхивают ушами.