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    Резвятся и жуют. Ленинградский зоопарк предлагает подсмотреть за трапезой капибарят

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    1 комментарий

    Ленинградский зоопарк

    Ленинградский зоопарк поделился первым видео с малышами-капибарами, которых только на прошлой неделе впервые показали миру. Они активно проводят время даже во время трапезы.

    Детеныши уже едят овощи, фрукты, ягоды, пророщенное зерно и другую взрослую пищу. На видео у них — настоящий шведский стол для грызунов. И пока взрослая капибара спокойно обедает, малыши то и дело отвлекаются от лакомств, чтобы прогуляться по вольеру, попрыгать, погрызть пучок веток на пеньке. И забавно встряхивают ушами.

    Малыши у пары капибар Ермака и Кайсы из Ленинградского зоопарка появились на свет 25 сентября, но показали их только 6 декабря. Их четверо: три мальчика и девочка. Малыши подвижны и обладают отменным аппетитом. Позже детенышей планируют передать в другой зоопарк, но когда — пока не известно. А понаблюдать за показательным кормлением этих водосвинок в Ленинградском зоопарке можно по понедельникам, средам и четвергам.

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    ПетербургЛенинградский зоопаркЖивотныеКапибары
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    Комментарии 1

    Гость16 Дек 2023 в 01:01
    Видел этих капибар в природе. Человека боятся, лают, как собаки. Сперва даже не понял, что за звери. Прекрасно плавают, кстати.
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