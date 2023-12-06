В Ленинградском зоопарке — пополнение. Впервые показываем малышей-капибар

В Ленинградском зоопарке — радостное событие. У пары капибар Ермака и Кайсы появилось четыре малыша: три мальчика и одна девочка. Об этом «Фонтанке» рассказали в зоопарке 6 декабря.



Малыши родились еще 25 сентября, однако показать их смогли только сейчас, после всех обследований. Работники по уходу за животными отмечают, что капибарята очень подвижные и отличаются прекрасным аппетитом.