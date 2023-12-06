В Ленинградском зоопарке — пополнение. Впервые показываем малышей-капибар

В Ленинградском зоопарке — радостное событие. У пары капибар Ермака и Кайсы появилось четыре малыша: три мальчика и одна девочка. Об этом «Фонтанке» рассказали в зоопарке 6 декабря.
Малыши родились еще 25 сентября, однако показать их смогли только сейчас, после всех обследований. Работники по уходу за животными отмечают, что капибарята очень подвижные и отличаются прекрасным аппетитом.
«Малыши уже вовсю едят корм для взрослых животных: салат айсберг, черноплодную рябину, тыкву, яблоки, пророщенные зерна, сено, веточки и свежую траву. Однако основой их рациона до 3–4 месяцев остается молоко матери», — рассказали в зоопарке.
Кайса и Ермак показали себя как отличные родители, говорят сотрудники. Они заботятся о детях и много играют с ними. Самый любимый вид семейного досуга — купание. Для этого в вольере капибар установлен небольшой бассейн. Кроме этого, детенышам нравится по очереди взбираться на пеньки, которыми декорировано их жилище.
Семейство живет в крытом вольере на внешней стороне павильона «Тропический дом» и уже готово к знакомству с посетителями. Позже детенышей планируют передать в другой зоопарк, где им дадут имена. Когда это произойдет, пока неизвестно.
Добавим, что это далеко не первое пополнение для Кайсы и Ермака даже в этом году. Весной у них родилась тройня: девочка Нева и два мальчика — Эрмитаж и Сенат.