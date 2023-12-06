    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, вос

    772мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.58eur99.13

    В Ленинградском зоопарке — пополнение. Впервые показываем малышей-капибар

    4418
    6 комментариев
    Фото: Ленинградский зоопарк
    ПоделитьсяПоделиться

    В Ленинградском зоопарке — радостное событие. У пары капибар Ермака и Кайсы появилось четыре малыша: три мальчика и одна девочка. Об этом «Фонтанке» рассказали в зоопарке 6 декабря.

    Малыши родились еще 25 сентября, однако показать их смогли только сейчас, после всех обследований. Работники по уходу за животными отмечают, что капибарята очень подвижные и отличаются прекрасным аппетитом.

    «Малыши уже вовсю едят корм для взрослых животных: салат айсберг, черноплодную рябину, тыкву, яблоки, пророщенные зерна, сено, веточки и свежую траву. Однако основой их рациона до 3–4 месяцев остается молоко матери», — рассказали в зоопарке.

    ПоделитьсяПоделиться

    Кайса и Ермак показали себя как отличные родители, говорят сотрудники. Они заботятся о детях и много играют с ними. Самый любимый вид семейного досуга — купание. Для этого в вольере капибар установлен небольшой бассейн. Кроме этого, детенышам нравится по очереди взбираться на пеньки, которыми декорировано их жилище.

    Семейство живет в крытом вольере на внешней стороне павильона «Тропический дом» и уже готово к знакомству с посетителями. Позже детенышей планируют передать в другой зоопарк, где им дадут имена. Когда это произойдет, пока неизвестно.

    Добавим, что это далеко не первое пополнение для Кайсы и Ермака даже в этом году. Весной у них родилась тройня: девочка Нева и два мальчика — Эрмитаж и Сенат.

    Фото: Ленинградский зоопарк

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК17
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close