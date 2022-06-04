В Ленинградском зоопарке рассказали о жизни капибар. Попробуйте им не позавидовать

В Ленинградском зоопарке рассказали о стандартном распорядке дня водосвинки Кайсы и её упитанных детишек. Жизни этих грызунов очень легко позавидовать.
Как рассказали в пресс-службе зоопарка 3 июня, целыми сутками капибары едят, спят, валяются и ластятся к сородичам. Неудивительно, что холёным зверькам удаётся поднимать настроение посетителям одним лишь своим видом.
Сейчас для грызунов готовят уличный вольер под открытым небом. В числе их ежедневных развлечений появится ещё одно — расслабленно греться на летнем солнце.