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    В Ленинградском зоопарке рассказали о жизни капибар. Попробуйте им не позавидовать

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    В Ленинградском зоопарке рассказали о стандартном распорядке дня водосвинки Кайсы и её упитанных детишек. Жизни этих грызунов очень легко позавидовать.

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    Как рассказали в пресс-службе зоопарка 3 июня, целыми сутками капибары едят, спят, валяются и ластятся к сородичам. Неудивительно, что холёным зверькам удаётся поднимать настроение посетителям одним лишь своим видом.

    Сейчас для грызунов готовят уличный вольер под открытым небом. В числе их ежедневных развлечений появится ещё одно — расслабленно греться на летнем солнце.

    Фото: Ленинградский зоопарк

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