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    Московский театральный проект «а39» покажет Петербургу «Созвездия»

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    С 26 по 28 июля площадку Летнего театра в «Новой Голландии» займет московский независимый театральный проект «а39».

    «Ледяная синева»
    «Ледяная синева»Фото: vk.com/newhollandsp
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    26 и 27 июля театр сыграет популярный у столичной публики спектакль «Созвездия» (16+) по пьесе британского драматурга Ника Пэйна. В основе сюжета — идея о существовании параллельных вселенных, в которых живут наши альтернативные копии, принявшие в миллионной цепочке выборов противоположное решение и пришедшие к иному сюжету жизни. В центре вселенского круговорота оказываются двое: Он в исполнении Александра Горчилина и Она в исполнении Ольги Балацкой пытаются прожить все возможные варианты развития событий внутри своих взаимоотношений. В качестве режиссера, организовавшего квантовую мультивселенную на сцене, выступил Александр Алябьев.

    28 июля театр исполнит для петербургских зрителей песни из спектакля «Ледяная синева» (16+) — сибирского нуара, поставленного Олегом Глушковым. В основе спектакля, наполненного живой музыкой, история криминального расследования, которое, по закону жанра, пошло не по плану. А ведь всего этого можно было избежать… Осторожно, предупреждает театр, зрители услышат неожиданные аранжировки самого настоящего шансона.

    «а39» — молодой театральный проект, который был создан режиссером Григорием Добрыгиным совместно с недавними выпускниками режиссерского факультета ГИТИСа. Название театра отсылает к знаменитой 39-й аудитории ГИТИСа, где проходили и по-прежнему проходят показы режиссерских курсовых работ. Из этой аудитории в свое время вышли и известные режиссеры, и целые театры.

    Арина Хек

    «Ледяная синева»
    «Ледяная синева»Фото: vk.com/newhollandsp

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