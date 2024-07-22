Мел Гибсон и 50 Cent столкнутся с маньяком в новом триллере, основанном на реальных событиях

В кино 25 июля стартует криминальный боевик режиссера Азифа Акбара «Список подозреваемых». По сюжету дело происходит в штате Нью-Мексико, где промышляет серийный убийца, известный как Собиратель костей. На его счету уже 11 женщин, и агент ФБР Петровик и шеф полиции Картер объединяют усилия, чтобы поймать маньяка. Дело осложняется тем, что Картер подозревает — убийцей может оказаться один из его собственных людей.
В основу сценария легли реальные события, развернувшиеся в 2000-х годах на возвышенности Западная Меса, недалеко от города Альбукерке. Собиратель костей так и не был найден. По одной из версий, убивал женщин не маньяк, а бандиты, причастные к торговле людьми.
Агента Петровика в фильме сыграл Мэл Гибсон, а шефа полиции Картера — рэпер и актер Кертис Джеймс Джексон III, известный под псевдонимом 50 Cent. Это далеко не первая его актёрская работа: 50 Cent снимался и во франшизе «План побега», и в «Неудержимых-4», составив в обоих случаях компанию Сильвестру Сталлоне.
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Матвей Пирогов