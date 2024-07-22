В Мариинском дадут премьеру «Коппелии» — о чуде техники и отрицательном обаянии

Премьера балета Лео Делиба «Коппелия» пройдет на Новой сцене Мариинского театра с 25 по 28 июля и станет последней в текущем сезоне.



Фото: mariinsky.ru Поделиться Поделиться





Над новой постановкой работает Александр Сергеев — в театре обещают, что зрителя ждут «сложнейшие вариации, дуэты и массовые сцены с очень насыщенным, плотным танцевальным текстом».



Художником по декорациям и костюмам стал модельер Леонид Алексеев (ранее они с Сергеевым уже работали вместе над балетами «12» и «Концертные танцы»). Он создал оформление в духе середины XX века, но местом действия стал воображаемый город. Художник по свету — Константин Бинкин, художник по видео — Игорь Домашкевич. За дирижерским пультом всех спектаклей — Арсений Шупляков.



Спектакль рассчитан на семейную аудиторию (6+). Сказочная история о мастере кукол, создавшем свою самую лучшую работу и задумавшем ее оживить, влюбив в нее реального человека и едва не разлучив того с невестой, — в новой Мариинской постановке приобрела новые оттенки. Во-первых, изначальные волшебства в либретто уступили место чудесам техники, а сам гениальный мастер кукол Коппелиус из старика превратился в молодого и красивого, «с отрицательным обаянием», проводника между мирами.



«В нашей постановке все персонажи из мира кукол — и в первую очередь Коппелия — не механические роботы, как мы привыкли, — рассказал Александр Сергеев о хореографии спектакля. — Напротив, они очень пластичны — причем настолько, насколько это невозможно, неестественно для людей. Это будет неоклассическая хореография. А вот Франц, Сванильда, их друзья и подруги, то есть персонажи, относящиеся к миру людей, решены техникой классического танца».



Балет «Коппелия», популярный в мире музыкального театра, впервые был представлен публике в 1870 году в Париже — его ставил балетмейстер Артур Сен-Леон, который для этого предварительно (уже в качестве либреттиста, вместе с известным писателем Шарлем Нюитером) переработал на комедийный лад сюжет новеллы Гофмана «Песочный человек».

