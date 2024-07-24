Мечтатели-воздухоплаватели высадятся на Елагин остров

С 26 по 28 июля в Петербурге пройдет XII Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк». Девизом фестиваля в этом году станет жизненное кредо итальянского режиссера Федерико Феллини: «Вымысел — единственная реальность». Организаторы фестиваля приглашают участников в трехдневное путешествие по воображаемым мирам и фантазийным реальностям.
В фестивале примут участие уличные артисты из разных городов России: Альметьевска, Челябинска, Саратова, Самары, Москвы, Железногорска (Красноярский край), Ставрополя, Ростова-на-Дону и, конечно, Санкт-Петербурга. В этом году к фестивалю присоединились новые коллективы, а иностранными гостями стали артисты, приехавшие из Китая.
Фестиваль откроется театрализованным шествием, в котором смогут принять участие все желающие: участники и гости фестиваля пройдут карнавальной колонной от станции метро «Крестовский остров» до Масляного луга, который на все время фестиваля превратится в одну из площадок для представлений. На Масляном лугу будут установлены огромные шары-«монгольфьеры», что превратит его в стоянку для героев-воздухоплавателей — центральных персонажей фестиваля, которые будут объединять все истории. Всего на территории парка возникнет 13 площадок для уличных спектаклей и концертов, на которых пройдет около 120 представлений.
Первый день фестиваля традиционно откроется большим шоу, посетить которое смогут все желающие — театр «Вокруг/Vokrug» представит спектакль «UNONA.L1–0B0V1o» с гигантскими марионетками. Также в фестивале примут участие известные уличные коллективы, такие как «Театр ПЭЖО», Хор Дурацкого, театр «Пластилиновый дождь», театр клоунады «Микос».
Подробная программа по ссылке.
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Арина Хек