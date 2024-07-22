Николас Кейдж нагонит страху в новом хорроре «Собиратель душ»

На экранах 25 июля — премьера фильма ужасов «Собиратель душ». По сюжету детектив из ФБР Ли Харкер расследует серию жестоких убийств целых семей с оккультными мотивами, которые уже несколько десятилетий совершает маньяк по прозвищу Длинноногий. Выследить его никак не удаётся. Но для агента Харкер вопрос поимки убийцы имеет личное значение.
Сыщицу в фильме сыграла Майка Монро, известная по работе над фильмами «Оно» и «Наблюдающий» и уже провозглашенная прессой очередной «королевой крика». Роль же Длинноногого взял на себя не нуждающийся в представлении Николас Кейдж.
Режиссёр Осгуд Перкинс является сыном знаменитого актёра Энтони Перкинса, который исполнил главные роли в «Психо» Альфреда Хичкока и «Процессе» Орсона Уэллса по одноименному роману Франца Кафки. Перкинс стал известен прежде всего своим хоррором 2020 года «Гензель и Гретель» по мотивам известной сказки братьев Гримм.
Съемки новой картины прошли в Ванкувере в начале 2023 года. Фильм, по словам создателей, сделан похожим на триллер в духе «Молчания ягнят» (1990) и классических хорроров 1970-х годов. Критики одобрительно отреагировали на премьеру: на агрегаторе RottenTomatoes 86% рецензий на него — положительные. Критики хвалили тревожность, которую нагоняет картина, её стильность и даже назвали кино самым страшным в 2024 году.
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Матвей Пирогов