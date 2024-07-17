Большой джазовый фестиваль заполнит музыкой петербургские парки

Большой джазовый фестиваль пройдет в Петербурге с 22 по 28 июля — и значительную часть его концертов, что пройдут под открытым небом, можно будет посетить бесплатно. На площади Искусств, в парке «Озеро Долгое», «Севкабель Порту» и Таврическом саду будут выступать звезды джаза и молодые коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса JAZZПРОМ. Основатель и художественный руководитель фестиваля — Игорь Бутман.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Всего на фестиваль соберется порядка 600 музыкантов из России и стран зарубежья.



«В Большом зале филармонии на открытии мы выступим с Юрием Башметом и «Солистами Москвы», — рассказывает Бутман о концерте 22 июля. — С Юрием Абрамовичем мы давно играем вместе, у нас есть совместная программа «Классика встречает джаз» из произведений Бородина, Мусоргского, Паганини. На закрытии с моим оркестром выступит Хибла Герзмава с джазовой программой, а также ансамбль Давида Голощекина (28 июля. — Прим. ред.). А с 23 по 27 июля по всему городу будут работать фестивальные сцены — Петербургский джазовый фестиваль имеет все шансы стать крупнейшим музыкальным событием города».



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Упомянутые фестивальные сцены на площади Искусств, в парке «Озеро Долгое», «Севкабель Порту» и Таврическом саду будут принимать артистов с 23 по 27 июля с 19:00 до 22:00.



Среди гостей Петербурга, которые выступят на фестивале, — Уральский диксиленд Игоря Бурко (23 июля, озеро Долгое), Fidel Alejandro and Internacional quintet (24 июля, озеро Долгое), Juan Horlendis (25 июля, Таврический сад), Parolibre (26 июля, озеро Долгое) и трио Тони Карапетяна (27 июля, озеро Долгое).



Центральные же концерты фестиваля (на них вход по билетам) пройдут в Юсуповском саду. Там, в частности, выступят: известный джазовый ансамбль Узбекистана — группа Jazzirama (23 июля), индонезийское Nadine Adrianna Trio, Алексей Архиповский и Ильдар Абдразаков (24 июля), турки Cenk Erdoğan & Akra Jazz Band, Игорь Скляр и Лариса Долина (25 июля), Billy`s Band и L’One (26 июля), а также тайский коллектив TJF, состоящий из музыкантов Национального симфонического оркестра и Ансамбля тайской классической музыки минкульта Таиланда, и пианист Гонсало Рубалькаба (27 июля).



Полный список и расписание выступлений участников можно посмотреть на сайте фестиваля.

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