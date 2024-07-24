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    Осторожно, очень мило. В Ленинградском зоопарке 27 июля пройдет День капибары

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    В Ленинградском зоопарке 27 июля пройдет, пожалуй, самый милый праздник — День капибары. О том, что ждет гостей этого мероприятия, 24 июля рассказали в telegram-канале зоопарка.

    Сотрудники приготовили интерактивную программу с творческими мастер-классами. Любителям спорта тоже найдется, чем заняться. Им стоит посетить «Фитнес от капибар». Таким вряд ли кто-то занимался раньше.

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    «Самых любознательных мы приглашаем проверить себя в викторине и квест-игре и побеседовать с Дмитрием Юрьевичем Васильевым», — отметили в зоопарке.

    В конце прошлого года Ленинградский зоопарк показал капибарят. Детенышей явили публике только через три месяца после их рождения.

    Сейчас в Ленинградском зоопарке капибары живут сразу в нескольких отдельных вольерах. В пресс-службе зоопарка «Фонтанке» объяснили, с чем связано такое распределение локаций.

    Оказалось, что капибара Кайса очень плодовитая, за прошлый год она несколько раз приносила потомство. Содержать всех, кто появляется на свет, Ленинградский зоопарк не может из-за его небольшой территории. Поэтому чаще всего, подросших животных, в данном случае капибар, распределяют по другим зоопаркам. Перед отправкой, грызуну необходимо пожить в отдельном вольере, чтобы привыкнуть к существованию без родителей, поэтому обычно капибар можно заметить сразу в нескольких вольерах на территории зоопарка.

    «Животное уходит на карантин, его осматривают ветеринары, подготавливаются необходимые документы. После этого, оно отправляется в другие зоопарки», — отметили в пресс-службе зоопарка.

    Когда очередной зверек переезжает, его нужно подготовить к общению с людьми — социализировать. Находясь в стае, животное не сможет привыкнуть к новым условиям. Ко Дню капибар готовы все жильцы зоопарка — и тот, кто живет со своими сородичами, и тот, кто сейчас находится в отдельном вольере.

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