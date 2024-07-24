Осторожно, очень мило. В Ленинградском зоопарке 27 июля пройдет День капибары

В Ленинградском зоопарке 27 июля пройдет, пожалуй, самый милый праздник — День капибары. О том, что ждет гостей этого мероприятия, 24 июля рассказали в telegram-канале зоопарка. Сотрудники приготовили интерактивную программу с творческими мастер-классами. Любителям спорта тоже найдется, чем заняться. Им стоит посетить «Фитнес от капибар». Таким вряд ли кто-то занимался раньше.

«Самых любознательных мы приглашаем проверить себя в викторине и квест-игре и побеседовать с Дмитрием Юрьевичем Васильевым», — отметили в зоопарке. В конце прошлого года Ленинградский зоопарк показал капибарят. Детенышей явили публике только через три месяца после их рождения.

Сейчас в Ленинградском зоопарке капибары живут сразу в нескольких отдельных вольерах. В пресс-службе зоопарка «Фонтанке» объяснили, с чем связано такое распределение локаций.

Оказалось, что капибара Кайса очень плодовитая, за прошлый год она несколько раз приносила потомство. Содержать всех, кто появляется на свет, Ленинградский зоопарк не может из-за его небольшой территории. Поэтому чаще всего, подросших животных, в данном случае капибар, распределяют по другим зоопаркам. Перед отправкой, грызуну необходимо пожить в отдельном вольере, чтобы привыкнуть к существованию без родителей, поэтому обычно капибар можно заметить сразу в нескольких вольерах на территории зоопарка.