В Музее-квартире Архипа Куинджи покажут романтические пейзажи

Вы увидите «прекрасное» и «возвышенное» в живописи и графике эпохи романтизма — той самой, к которой принадлежат Евгений Онегин и Григорий Печорин. Художников-романтиков привлекала изменчивость стихий, «воплощение божественной истины» в природе, её сила и мощь.
На камерной выставке в Музее-квартире Архипа Куинджи вы найдёте работы Баренда Корнелиса Куккука, марины Ивана Айвазовского и Жана-Антуана-Теодора Гюдена, итальянский пейзаж Абрахама Теерлинка. Для романтизма характерно особое внимание к природе: предполагается, что она отражает душевное состояние героя (соответственно, тоже романтического) — отсюда стремление художников запечатлеть исключительные состояния, которые подчас выглядят полуфантастическими. Шторм, шквал, гроза, льды, руины в лунном пейзаже — это всё романтизм. Но и бидермайер — сентиментально-умильные «мещанские» пейзажи — тоже вроде как романтизм (или псевдоромантизм). Природа бывает не только необузданной стихией — но и уютным домом, похожим, как Италия, на «земной рай».
На выставке можно будет предаться мистическому созерцанию, вспомнить работы Каспара Давида Фридриха, увидеть графику на тему крымской природы (в глазах художников-романтиков Крым превращался в таинственную Киммерию).
Выставка «Романтический пейзаж» пройдёт в Музее-квартире Архипа Куинджи (филиал Музея Академии художеств) с