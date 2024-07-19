Куда пойти 19–21 июля: шахматы на Дворцовой, ночь перерождений, башни из мыла, «Музыка цветов и паровозов»

Фото: Vladislav Zolotov / iStock Поделиться Поделиться





Скрываемся от июльской жары в парках музеев-заповедников и слушаем музыку под открытым небом, отправляемся на «Фестиваль всего французского», запускаем воздушных змеев или танцуем всю ночь в лучших эльфийских традициях.

Актуальное

На Дворцовой площади сыграют в «живые шахматы»

20 июля, с 11:00, 6+ В Международный день шахмат Дворцовая площадь превратится в «ожившую» шахматную доску. Партию разыграют гроссмейстеры, а фигурами станут артисты в тематических костюмах, которые будут двигаться по указанию. Кроме столь нестандартного состязания у Эрмитажа устроят много других: в специально установленных шатрах сесть за доски предложат новичкам и любителям, в одной из партий профессионал поборется одновременно с 15 игроками. Идея с «живыми шахматами» не случайна: сто лет назад, 20 июля 1924 года, гроссмейстер Илья Рабинович и Петр Романовский провели матч, в котором по нарисованным клеткам двигались люди, лошади и пушки. О том, как происходила историческая встреча и откуда вообще взялась такая традиция, рассказывала «Фонтанка». В 2014 году партия в «живые шахматы» в Петербурге закончилась «вечным шахом».

Мотоциклисты съедутся в Выборг на «Балтик Ралли»

До 21 июля, 0+

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Всего на одни выходные Выборг станет «мотостолицей»: город принимает 4-й фестиваль «Балтик Ралли». Все дни точкой притяжения байкеров и туристов останется Рыночная площадь в центре Выборга: там появится импровизированный музей различных моделей мотоциклов под открытым небом, выступят Елена Ваенга, советская рок-группа «Цветы» и Гарик Сукачев. Оттуда же стартуют исторические и тематические экскурсии. Главным событием «Балтик Ралли» станет большой мотопарад «До Государственной границы», который пройдёт уже в субботу. Колонну возглавит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко



«Севкабель Порт» знакомит со «всем французским»

20 июля, 0+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В этот уик-энд в «Севкабель Порт» стоит отправиться ради «Фестиваля всего французского». В программе — лекции о культуре и искусстве, мастер-класс по петанку и бретонским танцам и дегустация национальных деликатесов. Праздник начнётся в 11:30 программой из народных и современных французских песен, а также классических композиций разных эпох в исполнении Французского хора Санкт-Петербурга. Вход на праздник свободный для всех.



Летающие звери заполнят небо

20 июля, 0+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Воздушные змеи в форме летающих зверей и фантастических конструкций поднимутся в небо над Парком 300-летия. Проект «Легко фест» позиционируется в первую очередь как семейный праздник, поэтому организаторы установят шатры, в которых все желающие научатся цирковым трюкам и, например, танцевальным па. На фестиваль можно и нужно приходить со своим змеем, а если его дома не окажется, то «питомца» можно будет приобрести на месте.



Мастранджело и солисты театров приобщат к «Музыке цветов и паровозов»

20 и 21 июля, 0+

Фото: ГМЗ «Павловск» Поделиться Поделиться





«Музыка цветов и паровозов» — такова тема праздника-фестиваля «Императорский букет» в Павловске. В этом году он посвящён возрождению некогда знаменитого Павловского музыкального вокзала. Фестиваль откроется серией концертов на Парадном плацу. В 13:00 зрители увидят барабанное шоу DrumTime от сводного оркестра Военно-медицинской академии и Адмиралтейского духового оркестра. Следующими в 14:00 на сцену выйдут музыканты симфонического оркестра Impulse orchestra и солисты Мариинского и Михайловского театров: Владимир Самсонов, Дамир Закиров, Татьяна Закирова. Ближе к вечеру, в 19:00, стартует гала-концерт Фабио Мастранджело «Музыка и вокзалы». Коллективы и отдельные артисты в оба дня будут играть классику и импровизировать не только на главной сцене, но и в разных точках на территории музея-заповедника — у мостов, в Собственном саду, у Цветочной горки.



«Опера — всем» перенесет в древний Рим в Гатчине

21 июля, 17.00, 0+

Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем» Поделиться Поделиться





Благодаря проекту «Опера — всем» пейзажи Гатчины в воскресенье станут живой декорацией для спектакля «Самсон и Далила». В романтической опере Сен-Санса первоосновой становится библейский сюжет о подвиге назорея Самсона из Книги Царств. Специально для оперы на плацу перед Гатчинским дворцом возведут сцену. В декорациях будут использованы узнаваемые элементы архитектуры древнего Рима — амфитеатр, колонны, каменная кладка, которые будут перекликаться с дворцовым фасадом. На вечере играет симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело.



В музеях

«Мыльно-часовой завод «Луч» покажет течение времени

До 1 сентября, 0+

Marina Gisich Gallery и художник Семен Мотолянец организуют в Новой Голландии «Мыльно-часовой завод «Луч». Автор, который много лет использует мыло как основной ингредиент в своём творчестве, на этот раз соорудил из него хрупкие пирамиды, чем-то напоминающей сейды — башенки из камней. Собирая такие сооружения из кусков мыла нежных оттенков и обтекаемых форм, художник поднимает вопросы о мимолётности красоты и её созерцательной составляющей. Название проекта апеллирует ещё к одной категории времени и напоминает о Минском заводе механических часов, выпускающем знаменитые часы «Луч». Одновременно с этим «луч» остаётся чем-то неосязаемым, столь же неуловимым, как и сам ход времени. Вход на выставку в Павильоне — бесплатный.



«Мосты» между судьбами Набокова и Бродского перекинут в «Полутора комнатах»

С 20 июля до 20 августа, 16+

Историю двух великих и одновременно абсолютно разных людей рассказывают кураторы нового проекта в «Полутора комнатах» «Современники: Набоков и Бродский». В день открытия выставки в 19:00 руководитель Набоковского центра ИРЛИ РАН Татьяна Пономарева прочитает лекцию о Петербурге в воспоминаниях обоих писателей, напомнит об общем и разном в их судьбе. Перед этим старшая дочь Иосифа Бродского Анастасия Кузнецова прочитает письмо отца, в котором поэт высказывает свое неожиданное мнение о Набокове-писателе. Эта бумага из собрания музея «Рождествено» будет представлена на выставке. Вторым экспонатом станет машинопись стихотворения «Остановка в пустыне» с автографом Бродского 1968 года.

Фотографы начертили жизнь на «Контурных картах»



С 19 июля, 0+

Фото: Елена Аносова, проект «Атлас первого снега» / предоставлено «РОСФОТО» Поделиться Поделиться





«Росфото» знакомит с работами современных фотографов. Выставочный проект «Контурные карты» объединяет проекты девяти человек, работающих в Абхазии, Узбекистане, Татарстане, Сибири, на Урале и Северном Кавказе. Творчество каждого представлено на выставке серией снимков, которые отражают социальные и культурные реалии выбранного региона. Как отмечают в «Росфото», на «Контурных картах» намечены только границы: и каждый участник выставки в своем проекте по-своему заполняет их «историями территорий и живущих на них людей». Чтобы создать тематическую серию кадров — своего рода документальный проект, — фотографы оставались верными своему видению и выбранной теме в среднем по несколько лет.



История Ленинградского рок-клуба ожила на портретах

До 25 августа, 18+

Больше 800 фотографий и артефактов, закомящих с историей ленинградской рок-сцены, стали экспонатами выставки «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век» в галерее Art of Foto. Основой проекта послужили репортажные снимки известного петербургского фотографа Валентина Барановского. Он запечатлел жизнь группы «Кино», выступления Константина Кинчева, Александра Башлачева, Юрия Шевчука и многих других звезд ленинградской сцены.

БАМ — истории в лицах

До 31 декабря, 12+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Новый проект Музея железнодорожного транспорта приурочен к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. На выставке «БАМ в судьбах людей» посетители увидят уникальные архивные материалы, а главное — фотографии, предметы быта, значки, книги, в которых рассказано не только об истории создания БАМа, но и о том, как и в каких условиях жили и работали строители и их родные.

Кадры с полей Первой мировой — из архива участника

До 28 августа, 12+

Ещё одной выставкой, на которой фотоснимки играют ключевую роль, стала экспозиция «Первая мировая: взгляд с фронта» в Атриуме Музея истории религии. Кураторы разместили там порядка полусотни снимков из семейного фотоархива Сергея Лебедюка, чей дедушка был военным фотокорреспондентом в годы Первой мировой. Он участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве и наступлении в июне 1917 года, отличился в боях и получил несколько наград, отправлял кадры с Юго-Западного фронта родным.



«Искусство и жизнь» знакомит с наследием Рериха

До 1 декабря, 6+

Фото: предоставлено KGallery Поделиться Поделиться





Новая выставка «Святослав Рерих. Искусство и Жизнь» в Музее-институте семьи Рерихов знакомит с известным портретистом, младшим сыном Николая Рериха, чьи избранные работы сейчас показывает KGallery. Благодаря тому, что картины Святослава Рериха разных периодов творчества на выставку предоставили в том числе Эрмитаж и Музей Востока, у посетителей есть шанс увидеть, как развивался талант художника на разных этапах: он начинал с портретов, но ими не ограничивался. Сейчас в коллекциях можно увидеть пейзажи, натюрморты, жанровые сцены и символические композиции на различные, часто библейские, сюжеты. Также экспонатами «Искусства и Жизни» стали документы, личная переписка и вещи художника.



Монетный двор отмечает свой день

19 июля, с 11:00, 0+

Петербургский монетный двор в честь своего 300-летия устраивает большой праздник в Петропавловской крепости. С 11:00 до 17:00 на Дне Монетного двора взрослые и дети узнают больше об истории денег, отчеканят сувенирный жетон на историческом винтовом прессе и увидят, как чеканятся монеты. Тех, кто успел забронировать билеты, отведут на экскурсию в действующий производственный цех.

Послушать музыку

КняZz даст шоу «Как в старой сказке»

19 июля, 20:00, 12+

На «Газпром Арене» КняZz выступает с масштабной программой «Как в старой сказке». Концерт станет экскурсом в историю «Короля и Шута» и поводом поностальгировать. Князь начнёт шоу с первых «сказочных боевиков», а дойдёт до ставших народными панк-гимнов. На подобных традиционных концертах в память о Михаиле Горшенёве и его музыке поклонники собираются каждое лето, но в антураже «Газпром Арены» она прозвучит впервые.



Feduk встретит фанатов во Дворе Гостинки

20 июля. 20:00, 16+

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Большой сольный концерт во Дворе Гостинки даёт Feduk. Артист исполнит популярные, любимые фанатами лирические и танцевальные треки и разбавит программу новинками.



Башмет и «Солисты Москвы» сыграют популярную классику

21 июля, 20:00, 0+

В Ботаническом саду фестиваль музыки под открытым небом Summer Music Park завершается выступлением Юрия Башмета с камерным ансамблем «Солисты Москвы». Музыканты исполнят популярную классику: сочинения Моцарта, Сарасате, Чайковского и «Времена года» Вивальди.



Tree of Life закрутит колесо Сансары

21 июля, 18+

Сирены, дриады, эльфы и нимфы — вот на кого будут равняться гости большого летнего праздника Odissey. Тема вечеринки в «Брусницыне» — Tree of Life, что можно перевести как «Древо жизни». Событие посвящено воспоминаниям о прошлых воплощениях, теме реинкарнации и всему мистическому. Праздник «перерождения» задействует всю набережную и все пространство культурного квартала. Ведущими «священнодействия» станут несколько десятков диджеев и исполнителей: ALVARO SUAREZ, AGRABA, Tabia, LILOVA, азербайджанский певец CHINGIZ, представлявший свою страну на конкурсе «Евровидение-2019». Вход — по билетам, тематический дресс-код обязателен.

Маяковского споют со сцены Roof Fest

21 июля, 19:00, 16+

В эти выходные на Roof Place с программой «Любил Маяковский» выступают звезда шоу «Маска» и «Один в Один» Юля Паршута и обладатель «Золотого граммофона» Марк Тишман. Артисты исполнят программу ко дню рождения Владимира Маяковского и обязательно споют песни, вдохновленные его произведениями.



Театральное

«Роттердамский дневник» Бориса Рыжего «оживёт» в Новой Голландии

19 июля, 19.30, 16+

Фото: пресс-служба Новой Голландии Поделиться Поделиться





В «Летнем театре» в Новой Голландии режиссёр Пётр Новиков, актёр Михаил Тройник и екатеринбургская группа «Курара» представляют моноспектакль по произведениям Бориса Рыжего. Актёр прочитает фрагменты из «Роттердамского дневника» поэта. Многие выбранные отрывки посвящены воспоминаниям детства, которые человек хранит всю жизнь, безуспешно пытаясь вернуться в прошлое.



«Вечеринка» в честь Маяковского — в библиотеке его имени



19 июля, 19:00, и 20 июля, 14:00 и 19:00, 16+

Фото: библиотека им. Маяковского Поделиться Поделиться





«Перфоративную вечеринку с трагическим исходом» организует библиотека им. Маяковского по случаю не случившегося 38-го дня рождения поэта. У участников будет возможность стать героями театрального действия под названием «Володя-Маяк», послушать лекцию-мистификацию, перевоплотиться в одного из близких Маяковскому людей и попытаться изменить ход исторических событий. А ещё сняться в фильме, посвященном поэту, и навсегда остаться частью спектакля. И актёры, и горожане будут сами создавать новые и не случившиеся реальности, при этом происходящее можно будет назвать «псевдобайопиком», созданным на основе реальных биографий. Для участия в спектакле обязательно потребуется телефон, наличие «Телеграма» и наушники.



«Здесь и тут» соединит музейное прошлое и настоящее

19 июля, 6+

Пятничным вечером «Театр в Театральном музее» сыграет спектакль «Здесь и тут» и погрузит в историю музея. Для зрителей проект станет «машиной времени»: они познакомятся с людьми, которые создавали и поддерживали музей, узнают, чем жило и как выглядело пространство в прошлом веке. Материал состоит из множества фактов и деталей, которые невозможно узнать, всерьёз не погрузившись в историю места и документы прошлых лет.

На экранах

«Одержимая»: ужас посреди лесов

С 18 июля, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокате — исторический хоррор от австрийских режиссеров Вероники Франц и Северина Фиала «Одержимая». Фильм основан на исследовании Кэти Стюарт, которая изучала практику «непрямого самоубийства», когда люди боялись попасть в ад за лишение себя жизни и делали всё, чтобы быть казненными. Образ главной героини — Агнес, которую выдают замуж за незнакомого ей мужчину, — во многом списан с реальной преступницы, австрийской крестьянки Евы Лицлфельнерин. В новом мире и в окружении знакомых мужа женщина чувствует себя одинокой, не соответствующей общественным ожиданиям, начинает все чаще блуждать по лесу и постепенно сходит с ума.



Историю «Вдовы Клико» расскажут в кино

С 18 июля, 18+

Фото: предоставлено GLOBAL FILM Поделиться Поделиться





На экраны выходит биографическая драма Томаса Нэппера «Мадам Клико» о создании знаменитого шампанского «Вдова Клико». В биографической драме героиня рано теряет любимого мужа и берет семейное дело в свои руки. Вдова Клико при помощи советника Луи Боне добивается успеха и делает своё шампанское популярным во всём мире, тем временем их отношения перестают быть чисто деловыми.

Оскароносный актёр примерил роль преследователя

С 18 июля, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В кинотеатрах — экшен-триллер «Тебе не убежать» с Дж. К. Симмонсом, обладателем «Оскара» за роль дирижёра и наставника главного героя в фильме «Одержимость». Его персонаж в новой работе — странный мужчина на мотоцикле и в тёмных очках, который преследует молодую девушку.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

