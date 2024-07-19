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    Куда пойдем сегодня

    Куда пойти 19–21 июля: шахматы на Дворцовой, ночь перерождений, башни из мыла, «Музыка цветов и паровозов»

    Афиша Петербурга: куда пойти 19–21 июля: шахматы на Дворцовой площади, «Балтик Ралли» в Выборге, фестиваль воздушных змеев, «Опера — всем», «Императорский букет» в Павловске, новые выставки и концерты

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    3 комментария
    Фото: Vladislav Zolotov / iStock
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    Скрываемся от июльской жары в парках музеев-заповедников и слушаем музыку под открытым небом, отправляемся на «Фестиваль всего французского», запускаем воздушных змеев или танцуем всю ночь в лучших эльфийских традициях.

    Актуальное


    На Дворцовой площади сыграют в «живые шахматы»

    20 июля, с 11:00, 6+

    В Международный день шахмат Дворцовая площадь превратится в «ожившую» шахматную доску. Партию разыграют гроссмейстеры, а фигурами станут артисты в тематических костюмах, которые будут двигаться по указанию. Кроме столь нестандартного состязания у Эрмитажа устроят много других: в специально установленных шатрах сесть за доски предложат новичкам и любителям, в одной из партий профессионал поборется одновременно с 15 игроками. Идея с «живыми шахматами» не случайна: сто лет назад, 20 июля 1924 года, гроссмейстер Илья Рабинович и Петр Романовский провели матч, в котором по нарисованным клеткам двигались люди, лошади и пушки. О том, как происходила историческая встреча и откуда вообще взялась такая традиция, рассказывала «Фонтанка». В 2014 году партия в «живые шахматы» в Петербурге закончилась «вечным шахом».

    Мотоциклисты съедутся в Выборг на «Балтик Ралли»

    До 21 июля, 0+

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Всего на одни выходные Выборг станет «мотостолицей»: город принимает 4-й фестиваль «Балтик Ралли». Все дни точкой притяжения байкеров и туристов останется Рыночная площадь в центре Выборга: там появится импровизированный музей различных моделей мотоциклов под открытым небом, выступят Елена Ваенга, советская рок-группа «Цветы» и Гарик Сукачев. Оттуда же стартуют исторические и тематические экскурсии. Главным событием «Балтик Ралли» станет большой мотопарад «До Государственной границы», который пройдёт уже в субботу. Колонну возглавит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

    «Севкабель Порт» знакомит со «всем французским»

    20 июля, 0+

    Фото: предоставлено организаторами
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    В этот уик-энд в «Севкабель Порт» стоит отправиться ради «Фестиваля всего французского». В программе — лекции о культуре и искусстве, мастер-класс по петанку и бретонским танцам и дегустация национальных деликатесов. Праздник начнётся в 11:30 программой из народных и современных французских песен, а также классических композиций разных эпох в исполнении Французского хора Санкт-Петербурга. Вход на праздник свободный для всех.

    Летающие звери заполнят небо

    20 июля, 0+

    Фото: предоставлено организаторами
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    Воздушные змеи в форме летающих зверей и фантастических конструкций поднимутся в небо над Парком 300-летия. Проект «Легко фест» позиционируется в первую очередь как семейный праздник, поэтому организаторы установят шатры, в которых все желающие научатся цирковым трюкам и, например, танцевальным па. На фестиваль можно и нужно приходить со своим змеем, а если его дома не окажется, то «питомца» можно будет приобрести на месте.

    Мастранджело и солисты театров приобщат к «Музыке цветов и паровозов»

    20 и 21 июля, 0+

    Фото: ГМЗ «Павловск»
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    «Музыка цветов и паровозов» — такова тема праздника-фестиваля «Императорский букет» в Павловске. В этом году он посвящён возрождению некогда знаменитого Павловского музыкального вокзала. Фестиваль откроется серией концертов на Парадном плацу. В 13:00 зрители увидят барабанное шоу DrumTime от сводного оркестра Военно-медицинской академии и Адмиралтейского духового оркестра. Следующими в 14:00 на сцену выйдут музыканты симфонического оркестра Impulse orchestra и солисты Мариинского и Михайловского театров: Владимир Самсонов, Дамир Закиров, Татьяна Закирова. Ближе к вечеру, в 19:00, стартует гала-концерт Фабио Мастранджело «Музыка и вокзалы». Коллективы и отдельные артисты в оба дня будут играть классику и импровизировать не только на главной сцене, но и в разных точках на территории музея-заповедника — у мостов, в Собственном саду, у Цветочной горки.

    «Опера — всем» перенесет в древний Рим в Гатчине

    21 июля, 17.00, 0+

    Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем»
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    Благодаря проекту «Опера — всем» пейзажи Гатчины в воскресенье станут живой декорацией для спектакля «Самсон и Далила». В романтической опере Сен-Санса первоосновой становится библейский сюжет о подвиге назорея Самсона из Книги Царств. Специально для оперы на плацу перед Гатчинским дворцом возведут сцену. В декорациях будут использованы узнаваемые элементы архитектуры древнего Рима — амфитеатр, колонны, каменная кладка, которые будут перекликаться с дворцовым фасадом. На вечере играет симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело.

    В музеях


    «Мыльно-часовой завод «Луч» покажет течение времени

    До 1 сентября, 0+

    Marina Gisich Gallery и художник Семен Мотолянец организуют в Новой Голландии «Мыльно-часовой завод «Луч». Автор, который много лет использует мыло как основной ингредиент в своём творчестве, на этот раз соорудил из него хрупкие пирамиды, чем-то напоминающей сейды — башенки из камней. Собирая такие сооружения из кусков мыла нежных оттенков и обтекаемых форм, художник поднимает вопросы о мимолётности красоты и её созерцательной составляющей. Название проекта апеллирует ещё к одной категории времени и напоминает о Минском заводе механических часов, выпускающем знаменитые часы «Луч». Одновременно с этим «луч» остаётся чем-то неосязаемым, столь же неуловимым, как и сам ход времени. Вход на выставку в Павильоне — бесплатный.

    «Мосты» между судьбами Набокова и Бродского перекинут в «Полутора комнатах»

    С 20 июля до 20 августа, 16+

    Историю двух великих и одновременно абсолютно разных людей рассказывают кураторы нового проекта в «Полутора комнатах» «Современники: Набоков и Бродский». В день открытия выставки в 19:00 руководитель Набоковского центра ИРЛИ РАН Татьяна Пономарева прочитает лекцию о Петербурге в воспоминаниях обоих писателей, напомнит об общем и разном в их судьбе. Перед этим старшая дочь Иосифа Бродского Анастасия Кузнецова прочитает письмо отца, в котором поэт высказывает свое неожиданное мнение о Набокове-писателе. Эта бумага из собрания музея «Рождествено» будет представлена на выставке. Вторым экспонатом станет машинопись стихотворения «Остановка в пустыне» с автографом Бродского 1968 года.

    Фотографы начертили жизнь на «Контурных картах»

    С 19 июля, 0+

    Фото: Елена Аносова, проект «Атлас первого снега» / предоставлено «РОСФОТО»
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    «Росфото» знакомит с работами современных фотографов. Выставочный проект «Контурные карты» объединяет проекты девяти человек, работающих в Абхазии, Узбекистане, Татарстане, Сибири, на Урале и Северном Кавказе. Творчество каждого представлено на выставке серией снимков, которые отражают социальные и культурные реалии выбранного региона. Как отмечают в «Росфото», на «Контурных картах» намечены только границы: и каждый участник выставки в своем проекте по-своему заполняет их «историями территорий и живущих на них людей». Чтобы создать тематическую серию кадров — своего рода документальный проект, — фотографы оставались верными своему видению и выбранной теме в среднем по несколько лет.

    История Ленинградского рок-клуба ожила на портретах

    До 25 августа, 18+

    Больше 800 фотографий и артефактов, закомящих с историей ленинградской рок-сцены, стали экспонатами выставки «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век» в галерее Art of Foto. Основой проекта послужили репортажные снимки известного петербургского фотографа Валентина Барановского. Он запечатлел жизнь группы «Кино», выступления Константина Кинчева, Александра Башлачева, Юрия Шевчука и многих других звезд ленинградской сцены.

    БАМ — истории в лицах

    До 31 декабря, 12+

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    Новый проект Музея железнодорожного транспорта приурочен к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. На выставке «БАМ в судьбах людей» посетители увидят уникальные архивные материалы, а главное — фотографии, предметы быта, значки, книги, в которых рассказано не только об истории создания БАМа, но и о том, как и в каких условиях жили и работали строители и их родные.

    Кадры с полей Первой мировой — из архива участника

    До 28 августа, 12+

    Ещё одной выставкой, на которой фотоснимки играют ключевую роль, стала экспозиция «Первая мировая: взгляд с фронта» в Атриуме Музея истории религии. Кураторы разместили там порядка полусотни снимков из семейного фотоархива Сергея Лебедюка, чей дедушка был военным фотокорреспондентом в годы Первой мировой. Он участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве и наступлении в июне 1917 года, отличился в боях и получил несколько наград, отправлял кадры с Юго-Западного фронта родным.

    «Искусство и жизнь» знакомит с наследием Рериха

    До 1 декабря, 6+

    Фото: предоставлено KGallery
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    Новая выставка «Святослав Рерих. Искусство и Жизнь» в Музее-институте семьи Рерихов знакомит с известным портретистом, младшим сыном Николая Рериха, чьи избранные работы сейчас показывает KGallery. Благодаря тому, что картины Святослава Рериха разных периодов творчества на выставку предоставили в том числе Эрмитаж и Музей Востока, у посетителей есть шанс увидеть, как развивался талант художника на разных этапах: он начинал с портретов, но ими не ограничивался. Сейчас в коллекциях можно увидеть пейзажи, натюрморты, жанровые сцены и символические композиции на различные, часто библейские, сюжеты. Также экспонатами «Искусства и Жизни» стали документы, личная переписка и вещи художника.

    Монетный двор отмечает свой день

    19 июля, с 11:00, 0+

    Петербургский монетный двор в честь своего 300-летия устраивает большой праздник в Петропавловской крепости. С 11:00 до 17:00 на Дне Монетного двора взрослые и дети узнают больше об истории денег, отчеканят сувенирный жетон на историческом винтовом прессе и увидят, как чеканятся монеты. Тех, кто успел забронировать билеты, отведут на экскурсию в действующий производственный цех.

    Послушать музыку


    КняZz даст шоу «Как в старой сказке»

    19 июля, 20:00, 12+

    На «Газпром Арене» КняZz выступает с масштабной программой «Как в старой сказке». Концерт станет экскурсом в историю «Короля и Шута» и поводом поностальгировать. Князь начнёт шоу с первых «сказочных боевиков», а дойдёт до ставших народными панк-гимнов. На подобных традиционных концертах в память о Михаиле Горшенёве и его музыке поклонники собираются каждое лето, но в антураже «Газпром Арены» она прозвучит впервые.

    Feduk встретит фанатов во Дворе Гостинки

    20 июля. 20:00, 16+

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Большой сольный концерт во Дворе Гостинки даёт Feduk. Артист исполнит популярные, любимые фанатами лирические и танцевальные треки и разбавит программу новинками.

    Башмет и «Солисты Москвы» сыграют популярную классику

    21 июля, 20:00, 0+

    В Ботаническом саду фестиваль музыки под открытым небом Summer Music Park завершается выступлением Юрия Башмета с камерным ансамблем «Солисты Москвы». Музыканты исполнят популярную классику: сочинения Моцарта, Сарасате, Чайковского и «Времена года» Вивальди.

    Tree of Life закрутит колесо Сансары

    21 июля, 18+

    Сирены, дриады, эльфы и нимфы — вот на кого будут равняться гости большого летнего праздника Odissey. Тема вечеринки в «Брусницыне» — Tree of Life, что можно перевести как «Древо жизни». Событие посвящено воспоминаниям о прошлых воплощениях, теме реинкарнации и всему мистическому. Праздник «перерождения» задействует всю набережную и все пространство культурного квартала. Ведущими «священнодействия» станут несколько десятков диджеев и исполнителей: ALVARO SUAREZ, AGRABA, Tabia, LILOVA, азербайджанский певец CHINGIZ, представлявший свою страну на конкурсе «Евровидение-2019». Вход — по билетам, тематический дресс-код обязателен.

    Маяковского споют со сцены Roof Fest

    21 июля, 19:00, 16+

    В эти выходные на Roof Place с программой «Любил Маяковский» выступают звезда шоу «Маска» и «Один в Один» Юля Паршута и обладатель «Золотого граммофона» Марк Тишман. Артисты исполнят программу ко дню рождения Владимира Маяковского и обязательно споют песни, вдохновленные его произведениями.

    Театральное


    «Роттердамский дневник» Бориса Рыжего «оживёт» в Новой Голландии

    19 июля, 19.30, 16+

    Фото: пресс-служба Новой Голландии
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    В «Летнем театре» в Новой Голландии режиссёр Пётр Новиков, актёр Михаил Тройник и екатеринбургская группа «Курара» представляют моноспектакль по произведениям Бориса Рыжего. Актёр прочитает фрагменты из «Роттердамского дневника» поэта. Многие выбранные отрывки посвящены воспоминаниям детства, которые человек хранит всю жизнь, безуспешно пытаясь вернуться в прошлое.

    «Вечеринка» в честь Маяковского — в библиотеке его имени

    19 июля, 19:00, и 20 июля, 14:00 и 19:00, 16+

    Фото: библиотека им. Маяковского
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    «Перфоративную вечеринку с трагическим исходом» организует библиотека им. Маяковского по случаю не случившегося 38-го дня рождения поэта. У участников будет возможность стать героями театрального действия под названием «Володя-Маяк», послушать лекцию-мистификацию, перевоплотиться в одного из близких Маяковскому людей и попытаться изменить ход исторических событий. А ещё сняться в фильме, посвященном поэту, и навсегда остаться частью спектакля. И актёры, и горожане будут сами создавать новые и не случившиеся реальности, при этом происходящее можно будет назвать «псевдобайопиком», созданным на основе реальных биографий. Для участия в спектакле обязательно потребуется телефон, наличие «Телеграма» и наушники.

    «Здесь и тут» соединит музейное прошлое и настоящее

    19 июля, 6+

    Пятничным вечером «Театр в Театральном музее» сыграет спектакль «Здесь и тут» и погрузит в историю музея. Для зрителей проект станет «машиной времени»: они познакомятся с людьми, которые создавали и поддерживали музей, узнают, чем жило и как выглядело пространство в прошлом веке. Материал состоит из множества фактов и деталей, которые невозможно узнать, всерьёз не погрузившись в историю места и документы прошлых лет.

    На экранах


    «Одержимая»: ужас посреди лесов

    С 18 июля, 18+

    Фото: кадр из фильма
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    В прокате — исторический хоррор от австрийских режиссеров Вероники Франц и Северина Фиала «Одержимая». Фильм основан на исследовании Кэти Стюарт, которая изучала практику «непрямого самоубийства», когда люди боялись попасть в ад за лишение себя жизни и делали всё, чтобы быть казненными. Образ главной героини — Агнес, которую выдают замуж за незнакомого ей мужчину, — во многом списан с реальной преступницы, австрийской крестьянки Евы Лицлфельнерин. В новом мире и в окружении знакомых мужа женщина чувствует себя одинокой, не соответствующей общественным ожиданиям, начинает все чаще блуждать по лесу и постепенно сходит с ума.

    Историю «Вдовы Клико» расскажут в кино

    С 18 июля, 18+

    Фото: предоставлено GLOBAL FILM
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    На экраны выходит биографическая драма Томаса Нэппера «Мадам Клико» о создании знаменитого шампанского «Вдова Клико». В биографической драме героиня рано теряет любимого мужа и берет семейное дело в свои руки. Вдова Клико при помощи советника Луи Боне добивается успеха и делает своё шампанское популярным во всём мире, тем временем их отношения перестают быть чисто деловыми.

    Оскароносный актёр примерил роль преследователя

    С 18 июля, 18+

    Фото: кадр из фильма
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    В кинотеатрах — экшен-триллер «Тебе не убежать» с Дж. К. Симмонсом, обладателем «Оскара» за роль дирижёра и наставника главного героя в фильме «Одержимость». Его персонаж в новой работе — странный мужчина на мотоцикле и в тёмных очках, который преследует молодую девушку.

    Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

    Фото: Vladislav Zolotov / iStock
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: ГМЗ «Павловск»
    Фото: пресс-служба фестиваля «Опера — всем»
    Фото: Елена Аносова, проект «Атлас первого снега» / предоставлено «РОСФОТО»
    Фото: предоставлено KGallery
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: пресс-служба Новой Голландии
    Фото: библиотека им. Маяковского
    Фото: кадр из фильма
    Фото: предоставлено GLOBAL FILM
    Фото: кадр из фильма

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