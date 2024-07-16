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    В Петербурге, на берегу залива, пройдет летний фестиваль реинкарнации Tree of Life

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    20 и 21 июля в петербургском культурном квартале «Брусницын» пройдет летний фестиваль Odissey — Tree of Life. Событие с участием эльфов и дриад будет посвящено темам реинкарнации и памяти о прошлой жизни. 18+

    Фото: vk.com/odysseyfestival
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    Участникам Tree of Life потребуется припомнить, в каком состоянии и обличье они пребывали в прошлой жизни. Дресс-код обусловлен теми душевными категориями, которые ощущает человек здесь и сейчас: на фестиваль вы сможете явиться в образе нимфы, дриады, эльфа, цветка, камня и т.п. Архив колеса сансары хранит широкий выбор.

    Праздник «перерождения» задействует всю набережную и все пространство «Брусницына». Там разместятся 4 зоны: «Сад Сакур», «Древо Жизни», «Берег созерцаний», «И на руинах прорастут цветы».

    Музыкальное сопровождение «священнодействия» возложено более чем на 40 диджеев и исполнителей: ALVARO SUAREZ, AGRABA, Tabia, LILOVA и т.д. Среди них — азербайджанский певец CHINGIZ, представлявший свою страну на конкурсе «Евровидение-2019».

    Кирилл Самунин

    Фото: vk.com/odysseyfestival

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