В Выборге состоится четвертый мотофестиваль «Балтик Ралли»

С 18 по 21 июля в Выборге состоится 4-й мотофестиваль «Балтик Ралли». Главным событием по традиции станет мотопарад «До государственной границы» — тысячи мотоциклистов проедут колонной во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 20 июля.

Основные события будут проходить на Рыночной площади в центре Выборга, но открытие фестиваля состоится у стен старинного Выборгского замка, где зрителей ждет уникальное Pre-Party в рыцарском стиле.



В программе «Балтик Ралли» более чем 40 активностей на все возрасты и вкусы: концертная программа, выставки авторских мотоциклов Custom Bike Show и необычных транспортных средств Crazy Wheels Show, конкурс мотошлемов и мастер-классы по аэрографии и живописи, конкурс тату, скоростной стенд Drag Racing, Wheelie Maсhine, силовые и модные шоу, турнир по домино и т. д.

