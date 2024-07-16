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    В Выборге состоится четвертый мотофестиваль «Балтик Ралли»

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    С 18 по 21 июля в Выборге состоится 4-й мотофестиваль «Балтик Ралли». Главным событием по традиции станет мотопарад «До государственной границы» — тысячи мотоциклистов проедут колонной во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 20 июля.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Основные события будут проходить на Рыночной площади в центре Выборга, но открытие фестиваля состоится у стен старинного Выборгского замка, где зрителей ждет уникальное Pre-Party в рыцарском стиле.

    В программе «Балтик Ралли» более чем 40 активностей на все возрасты и вкусы: концертная программа, выставки авторских мотоциклов Custom Bike Show и необычных транспортных средств Crazy Wheels Show, конкурс мотошлемов и мастер-классы по аэрографии и живописи, конкурс тату, скоростной стенд Drag Racing, Wheelie Maсhine, силовые и модные шоу, турнир по домино и т. д.

    19 июля хедлайнерами музыкальной программы станут певица Елена Ваенга и советская рок-группа «Цветы».

    В субботу, 20 июля, на фестивале состоится концерт главного рок-н-ролльщика страны Гарика Сукачева и оркестра «Кампанелла каменной звезды». Также на сцену выйдут авторы хитов конца 90-х — группа «Старый приятель».

    Подробную программу смотрите на сайте фестиваля.

    Вход на фестиваль и концерты бесплатный. 0+

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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