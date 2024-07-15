Музей железнодорожного транспорта приглашает на выставку, посвящённую БАМу в судьбах людей

Новый проект Музея железнодорожного транспорта приурочен к 50-летию начала строительства самой известной и масштабной магистрали и организован совместно с ветеранами БАМа, многие экспонаты публике представят впервые.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На выставке «БАМ в судьбах людей» вы увидите уникальные архивные материалы, документы проектных организаций, фотографии, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, значки, книги, в которых рассказано об истории строительства БАМа и условиях труда и жизни людей, которые работали на грандиозной стройке. Бамовское содружество Петербурга и Ленинградской области к выставке передало в музей больше пятисот подлинных предметов, которые помогут зрителям представить, как шла ударная комсомольская стройка.



Натурный образец Рабочие перчатки с БАМа Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Организаторы решили по максимуму погрузить гостей в атмосферу эпохи с горячим чаем после тяжёлого трудового дня, песнями под гитару и разговорами у костра.



БАМ — Байкало-Амурская магистраль, железная дорога длиной 4 324 километра, которая проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток страны. Она проходит параллельно Транссибирской магистрали на 610–770 километров севернее. Проект этой дороги обсуждали ещё в царской России в конце XIX века, однако разведка местности началась только в 1926 году. Во время войны часть уже уложенных путей разобрали и отправили на нужды оборонной промышленности из-за нехватки металла в стране. Если изначально дорогу строили заключённые ГУЛАГа, то позднее, в 1974 году, для стройки привлекли комсомол. Один из самых сложных участков (Северомуйский тоннель) ввели в эксплуатацию только в 2003 году. В современных реалиях БАМ работает на пределе пропускной способности.



Выставка «БАМ в судьбах людей» пройдёт в Центральном музее железнодорожного транспорта (Садовая, 50) с 18 июля до 31 декабря 2024 года. 12+

