    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, зап

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.74eur95.76

    Музей железнодорожного транспорта приглашает на выставку, посвящённую БАМу в судьбах людей

    356
    обсудить

    Новый проект Музея железнодорожного транспорта приурочен к 50-летию начала строительства самой известной и масштабной магистрали и организован совместно с ветеранами БАМа, многие экспонаты публике представят впервые.

    Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    На выставке «БАМ в судьбах людей» вы увидите уникальные архивные материалы, документы проектных организаций, фотографии, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, значки, книги, в которых рассказано об истории строительства БАМа и условиях труда и жизни людей, которые работали на грандиозной стройке. Бамовское содружество Петербурга и Ленинградской области к выставке передало в музей больше пятисот подлинных предметов, которые помогут зрителям представить, как шла ударная комсомольская стройка.

    Натурный образец Рабочие перчатки с БАМа
    Натурный образец Рабочие перчатки с БАМаФото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Организаторы решили по максимуму погрузить гостей в атмосферу эпохи с горячим чаем после тяжёлого трудового дня, песнями под гитару и разговорами у костра.

    БАМ — Байкало-Амурская магистраль, железная дорога длиной 4 324 километра, которая проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток страны. Она проходит параллельно Транссибирской магистрали на 610–770 километров севернее. Проект этой дороги обсуждали ещё в царской России в конце XIX века, однако разведка местности началась только в 1926 году. Во время войны часть уже уложенных путей разобрали и отправили на нужды оборонной промышленности из-за нехватки металла в стране. Если изначально дорогу строили заключённые ГУЛАГа, то позднее, в 1974 году, для стройки привлекли комсомол. Один из самых сложных участков (Северомуйский тоннель) ввели в эксплуатацию только в 2003 году. В современных реалиях БАМ работает на пределе пропускной способности.

    Выставка «БАМ в судьбах людей» пройдёт в Центральном музее железнодорожного транспорта (Садовая, 50) с 18 июля до 31 декабря 2024 года. 12+

    Фото: предоставлено организаторами
    Натурный образец Рабочие перчатки с БАМа
    Натурный образец Рабочие перчатки с БАМаФото: предоставлено организаторами

    По теме

    БАММузей железнодорожного транспорта
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close