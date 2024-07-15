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    Дж. К. Симмонс перевоплощается в психопата в триллере «Тебе не убежать»

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    Фото: centpart.ru
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    С 18 июля в прокате — экшен-триллер «Тебе не убежать». Главная героиня, Миранда, пережила в прошлом трагедию и страдает от тревожного расстройства. Теперь её преследует новый ужас: Миранда обнаруживает, что за ней следует серийный убийца, похожий на терминатора: в темных очках и на мотоцикле. Девушка пытается скрыться от него в мрачном лесу. Сломает ли её это испытание — или заставит найти в себе источник новых сил и мужества?

    Роль маньяка в картине взял на себя Дж. К. Симмонс, обладатель «Оскара» за роль в фильме «Одержимость» и лауреат множества других наград. Актёр заявил, что «без всяких сомнений, этот фильм напугает людей до чертиков».

    Также в картине сыграли Изабель Анайя, Фернанда Уррехола, Аллен Лич, Грэм Патрик Мартин и Оливия Симмонс, дочь Дж. К. Симмонса и Мишель Шумахер. Сама Мишель выступила как режиссер и сценарист фильма. По её словам, «это фильм о травме и выживании, и о том, как мы становимся сильнее — благодаря любви и семье, которая нас окружает».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: centpart.ru

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