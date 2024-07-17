В Маяковке пройдет спектакль-вечеринка по поводу дня рождения Маяковского

19 и 20 июля в Библиотеке им. Маяковского пройдет серия спектаклей с трагическим концом «Володя-Маяк», посвященная 38-му дню рождения поэта, который так и не случился.

Спектакль Варвары Сополевой предлагает зрителям принять активное участие в праздновании: можно послушать лекцию-мистификацию, сняться в фильме, который посвящен Владимиру Маяковскому, принять на себя роль одного из друзей-поэтов, сесть вместе с Маяковским за праздничный стол и, возможно, даже коренным образом изменить ход исторических событий, хотя создатели спектакля настаивают, что трагической развязки будет не избежать.

Для создания спектакля режиссер экспериментирует с практиками соучастия и смешивает различные жанры, такие как мокьюментари, ролевые настольные игры и формат Форум-театра — интерактивного спектакля, в котором зрители становятся полноправными участниками действия и могут менять течение сюжета, совершая выбор за персонажей. Драматург Леся Гура соединяет реальные факты из биографий исторических личностей с общей театральной фантазией для создания коллективного псевдобайопика, соавтором которого может стать каждый.

Непосредственное участие в спектакле примет Евгений Алехин, современный писатель и солист группы «Макулатура». Годом ранее Евгений Алехин уже примерил на себя роль поэта — в фильме Семена Серзина «Рыжий» музыкант сыграл Бориса Рыжего.



Для участия в спектакле обязательно потребуется телефон, наличие «Телеграма» и наушники.



16+



Арина Хек

