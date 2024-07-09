В Петербурге в тринадцатый раз пройдет фестиваль «Опера — всем»

С 12 по 27 июля под открытым небом пройдет XIII Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем». Площадками для классических представлений музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело и арт-директор Виктор Высоцкий выбрали четыре пространства, которые позволят соединить изящество оперной музыки с красотой архитектурного ансамбля: Соборную площадь Петропавловской крепости, Елагин остров, плац перед Гатчинским дворцом и парадный плац Екатерининского дворца в Царском Селе.

12 июля фестиваль в Петропавловской крепости откроется оперой Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». Это произведение является одним из наиболее величественных шедевров русской оперной культуры — опера-легенда, опера-мистерия. В основу этой оперы легли два разных сюжета: предание о граде Китеже и легенда о святой княгине Февронии Муромской. Постановка будет реализована в формате digital opera — оперы цифровой эпохи с использованием мультимедийных средств. Начало в 20:00.



17 июля представят постановку популярной оперы итальянского композитора Дж. Россини «Итальянка в Алжире». Это одна из самых известных комических опер, комедия положений, которая выстраивается вокруг классического сюжета пленения женщины. Смешение культур Запада и Востока делает музыку Россини динамичной, пестрой и яркой, а фасад дворца на Елагином острове станет живой декорацией спектакля. Начало в 19:00.

