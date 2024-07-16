Фестиваль воздушных змеев «Легко фест» пройдет в Парке 300-летия Петербурга

20 июля небо над пляжем Парка 300-летия Санкт-Петербурга наполнится разнообразной летающей живностью и другими причудливыми конструкциями — здесь пройдет фестиваль воздушных змеев «Легко фест». Вход свободный, 0+
Фестиваль, знакомый петербуржцам с 2012 года, ориентируется на семейную аудиторию, поэтому предполагается множество развлечений, чтобы никому не было скучно. В шатрах будут проходить бесплатные мастер-классы (по зумбе, ирландским и гавайским танцам и др.), тренировки и выступления артистов. На главной сцене зрителей ждут химическое шоу от Галилео, цирковые выступления, фокусы и мыльное шоу. Также будут работать открытый лекторий и большая детская зона. И, конечно же, зрителей ждет шоу больших змеев. Можно и нужно приходить со своим змеем, а если своего нет — можно будет приобрести «питомца» себе на месте.
Фестиваль начнет работу в полдень и закончится в 19:00. Подробное расписание смотрите в паблике ВКонтакте.