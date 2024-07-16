Фестиваль воздушных змеев «Легко фест» пройдет в Парке 300-летия Петербурга

Фестиваль, знакомый петербуржцам с 2012 года, ориентируется на семейную аудиторию, поэтому предполагается множество развлечений, чтобы никому не было скучно. В шатрах будут проходить бесплатные мастер-классы (по зумбе, ирландским и гавайским танцам и др.), тренировки и выступления артистов. На главной сцене зрителей ждут химическое шоу от Галилео, цирковые выступления, фокусы и мыльное шоу. Также будут работать открытый лекторий и большая детская зона. И, конечно же, зрителей ждет шоу больших змеев. Можно и нужно приходить со своим змеем, а если своего нет — можно будет приобрести «питомца» себе на месте.