В кино — призер Берлинского кинофестиваля исторический фильм ужасов «Одержимая»

18 июля в прокат выходит исторический хоррор от австрийских режиссеров Вероники Франц и Северина Фиала «Одержимая». Дело происходит в Германии в XVIII веке. В центре сюжета — набожная, эмоциональная крестьянка Агнес, которую выдают замуж за незнакомого ей мужчину. В его мире она себя чувствует чужой и одинокой. Изолируясь от жизни, она всё больше впадает в меланхолию, чувствуя себя в настоящей тюрьме. Напряжение прорывается в виде чудовищного акта насилия…
Фильм основан на историческом исследовании Кэти Стюарт, которая изучала практику «непрямого самоубийства», распространенного в семнадцатом и восемнадцатом веках в Центральной Европе и Скандинавии. Люди боялись попасть в ад за самоубийство и совершали тяжкое преступление, чтобы быть казненными — и после исповеди и причастия отправиться на небеса. Так поступали в основном женщины — персонаж Агнес во многом основан на реальной преступнице, австрийской крестьянке Еве Лицлфельнерин.
Саму Агнес сыграла музыкант Аня Пляшг, создательница проекта Soap&Skin. Она же написала и музыку к фильму. Съёмки проходили в Нижней Австрии и в Северном Рейне-Вестфалии, а также на руинах немецкого замка Нойенберг.
Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2024 года в рамках 74-го Берлинского международного кинофестиваля. Картина вызвала однозначное восхищение критиков — на сайте Rotten Tomatoes её рейтинг составил 100%, а в рецензиях упоминают «безоговорочное мастерство режиссеров», «захватывающий, вызывающий ужас психологизм» и «завораживающий визуальный ряд», а также называют игру Ани Пляшг «мощной и тонкой работой».
18+
Матвей Пирогов