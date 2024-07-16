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    «Музыка цветов и паровозов»: ГМЗ «Павловск» посвятит «Императорский букет» воссозданию Музыкального вокзала

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    Праздник-фестиваль «Императорский букет» пройдёт в ГМЗ «Павловск» 20 и 21 июля. В этом году он будет посвящён возрождению некогда знаменитого Павловского музыкального вокзала. В честь этого программа фестиваля получила название «Музыка цветов и паровозов».

    Фото: ГМЗ «Павловск»
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    В XIX веке на Павловском музыкальном вокзале выступали выдающиеся музыканты: Александр Глазунов, Анатолий Лядов, Фёдор Шаляпин и «король вальсов» Иоганн Штраус, который дирижировал своим оркестром более десяти сезонов.

    На фоне и в обрамлении живописных цветочных композиций выступят солисты Мариинского и Михайловского театров, Санкт-Петербургский симфонический оркестр Impulse Orchestra, духовые военные оркестры, Фабио Мастранджело и его оркестр «Северная симфония» и другие. Музыканты словно перенесут нас во времени, исполнив произведения, звучавшие с подмостков Музыкального вокзала. Кульминацией праздника должен стать концерт группы Стаса Намина «Цветы».

    Подробная программа выступлений — по ссылке. Начало праздника в 13:00. 0+

    Павловский вокзал — историческое здание и конечная станция первой железной дороги Российской империи — Царскосельской. Здание железнодорожной станции Павловск для пассажиров, названное «Воксал» (от англ. Vauxhall — воксал), легло в основу появления в русском языке слова «вокзал». Симфонические оркестры выступали на вокзале в том числе и в советское время, после 1918 года. Вокзал был разрушен во время Великой Отечественной войны и не ремонтировался. Завершение реконструкции планируется в 2027 году, к 250-летию Павловска.

    Фото: ГМЗ «Павловск»

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