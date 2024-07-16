«Музыка цветов и паровозов»: ГМЗ «Павловск» посвятит «Императорский букет» воссозданию Музыкального вокзала

Праздник-фестиваль «Императорский букет» пройдёт в ГМЗ «Павловск» 20 и
В XIX веке на Павловском музыкальном вокзале выступали выдающиеся музыканты: Александр Глазунов, Анатолий Лядов, Фёдор Шаляпин и «король вальсов» Иоганн Штраус, который дирижировал своим оркестром более десяти сезонов.
На фоне и в обрамлении живописных цветочных композиций выступят солисты Мариинского и Михайловского театров, Санкт-Петербургский симфонический оркестр Impulse Orchestra, духовые военные оркестры, Фабио Мастранджело и его оркестр «Северная симфония» и другие. Музыканты словно перенесут нас во времени, исполнив произведения, звучавшие с подмостков Музыкального вокзала. Кульминацией праздника должен стать концерт группы Стаса Намина «Цветы».
Подробная программа выступлений — по ссылке. Начало праздника в 13:00. 0+
Павловский вокзал — историческое здание и конечная станция первой железной дороги Российской империи — Царскосельской. Здание железнодорожной станции Павловск для пассажиров, названное «Воксал» (от англ. Vauxhall — воксал), легло в основу появления в русском языке слова «вокзал». Симфонические оркестры выступали на вокзале в том числе и в советское время, после