    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    3 м/с, ю-в

    763мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.28eur96.26

    В Театральном музее отправят в путешествие по истории музея

    280
    обсудить

    19 июля «Театр в Театральном музее» сыграет спектакль «Здесь и тут» в формате путешествия по истории музея. Режиссер Арина Полякова представляет музей как постоянно развивающийся и изменяющийся организм, как живой мир, в котором нет статики.

    Фото: theatremuseum.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Первый показ спектакля прошел в рамках фестиваля «Весь день — театр», а теперь постановка предстанет в обновленной версии. В ходе музейного путешествия авторы, подробно изучив историю Театрального музея, познакомят аудиторию с теми людьми, которые создавали и поддерживали музей, посвятив ему свою жизнь, а также расскажут и покажут, чем жило и как выглядело музейное пространство в прошлом веке. Так спектакль станет путешествием в прошлое: создатели постановки изменили привычное расположение экспонатов, чтобы перенестись в другое время, а программка спектакля стилизована под приглашение в музей XX века.

    Вот что о спектакле говорит сама Арина Полякова: «Когда я начинала эту работу, то мне, как и любому режиссеру, было важно найти отклик к ней внутри себя. После того, как я начала погружаться в разные материалы по истории музея, то мне показалось все это безумно интересным не столько как набор информации, сколько источник человеческих историй и судеб внутри одного здания на протяжении двух веков. Обычно же посетители видят музей как статичную картинку и текст, то, каким он является именно сейчас, а в путешествии у нас появляется возможность погрузить зрителя в контекст другого и сразу разного времени. Рассказать понятным и увлекательным языком неочевидные вещи, о которых ты никогда не узнаешь, если не откроешь какие-то специальные архивные материалы (а кто их будет открывать?)».

    6+

    Арина Хек

    Фото: theatremuseum.ru

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close