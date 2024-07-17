В Театральном музее отправят в путешествие по истории музея

Первый показ спектакля прошел в рамках фестиваля «Весь день — театр», а теперь постановка предстанет в обновленной версии. В ходе музейного путешествия авторы, подробно изучив историю Театрального музея, познакомят аудиторию с теми людьми, которые создавали и поддерживали музей, посвятив ему свою жизнь, а также расскажут и покажут, чем жило и как выглядело музейное пространство в прошлом веке. Так спектакль станет путешествием в прошлое: создатели постановки изменили привычное расположение экспонатов, чтобы перенестись в другое время, а программка спектакля стилизована под приглашение в музей XX века.

Вот что о спектакле говорит сама Арина Полякова: «Когда я начинала эту работу, то мне, как и любому режиссеру, было важно найти отклик к ней внутри себя. После того, как я начала погружаться в разные материалы по истории музея, то мне показалось все это безумно интересным не столько как набор информации, сколько источник человеческих историй и судеб внутри одного здания на протяжении двух веков. Обычно же посетители видят музей как статичную картинку и текст, то, каким он является именно сейчас, а в путешествии у нас появляется возможность погрузить зрителя в контекст другого и сразу разного времени. Рассказать понятным и увлекательным языком неочевидные вещи, о которых ты никогда не узнаешь, если не откроешь какие-то специальные архивные материалы (а кто их будет открывать?)».

