Спектакль-концерт о Борисе Рыжем представят в «Новой Голландии»

19 июля в Летнем театре «Новой Голландии» состоится премьерный показ спектакля-концерта Михаила Тройника и группы «Курара» «Роттердамский дневник» по Борису Рыжему. Режиссер спектакля Петр Новиков соединит поэзию Бориса Рыжего с музыкой уральских инди-исполнителей.
«Роттердамский дневник» — неоконченное произведение Бориса Рыжего, написанное им после поездки в Роттердам на поэтический фестиваль в 2000 году. Вечерняя прогулка по Роттердаму превращается в путешествие по собственной памяти, сцены из реальности перемешиваются с воспоминаниями из прошлого, не давая герою двинуться дальше. Актер Михаил Тройник выберет фрагменты воспоминаний из детства, которые герой каждый раз пытается переиграть заново.
Музыка «Курары», как и произведения Рыжего, пропитана индустриальным экзистенциализмом, сдержанной тоской быта и поэзией хрущевок — среднестатистическое в ней переоткрывается заново, сочетая в себе красоту и грубую неотесанность. Из этого симбиоза рождается диалог между поэтом прошлого и поэзией настоящего.
Литературовед А. Рослый о феномене Бориса Рыжего: «Созданный стихами Рыжего образ — это хулиган с пылким сердцем и романтическим шрамом на щеке, певец одного из самых неблагополучных районов Екатеринбурга-Свердловска. Этот образ прекрасно вписывается в ряд поэтов-бунтарей из школьной программы, начиная базовыми для русского уха Лермонтовым, продолжая Есениным и Маяковским и заканчивая даже Башлачевым. Этот образ легко представим и располагает к эмпатии. Тонко, по-гамлетовски, чувствующий фатальную неправильность окружающего, так и не сумевший вместить огромную внутреннюю вселенную в бытовые условия стремительно меняющейся реальности, он ценим как поэт-маргинал, не от мира сего человек».
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Арина Хек