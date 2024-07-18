Я к вам лозою прорасту: женские правила виноделия в байопике «Мадам Клико»

Фото: предоставлено GLOBAL FILM Поделиться Поделиться





Биографическая драма британца Томаса Нэппера «Мадам Клико» снята по бестселлеру Тилар Маццео «Вдова Клико. История винной империи и ее императрицы» и рассказывает, как Барба-Николь Клико-Понсарден развивала бизнес, унаследованный после безвременной кончины горячо любимого супруга Франсуа.



Автор: Global Film / YouTube

Режиссер Нэппер известен в основном как многолетний ассистент Джо Райта, автора экранизаций «Гордости и предубеждения» и «Анны Карениной», поэтому неудивительно, что «Мадам Клико» (где Райт выступил продюсером) снята в аналогичном духе традиционной костюмной мелодрамы, респектабельной и часто сентиментальной, но предсказуемой и скучноватой. Не слишком выручает даже то обстоятельство, что действие происходит вроде бы в более веселой и жовиальной, чем туманный Альбион, Франции, а бизнес четы Клико по идее ассоциируется с праздничным настроением. Но создатели картины занимают в ролях французов чопорных англичан и с самого начала берут минорную ноту. Гроб с телом красавчика Франсуа (Том Стерридж) и черная траурная вуаль на голове 27-летней вдовы (Хейли Беннетт) возникают в кадре в первые же минуты, а мрачная, заупокойная виолончельная музыка не умолкает до самого финала, когда мадам Клико решительно отвергает новое брачное предложение.



Видимо, для авторов фильма было почему-то важно поставить жирную и многозначительную точку именно на этом твердом «нет», которое без малейшего колебания произносит героиня, а не на каком-нибудь позитивном, жизнеутверждающем эпизоде, связанном с ее бизнес-достижениями. О них сообщает финальный титр, но чувствуется, что винодельческие нюансы и революционные технологические озарения Барбы-Николь волнуют кинематографистов гораздо меньше, чем ее феминистическая эволюция от преданной мужней жены до независимой женщины, которая может дать отпор окружающей ее мизогинии французского истеблишмента. Но совсем без мужчин все-таки не обойтись: своим процветанием империя Клико во многом обязана торговому агенту Луи Бону (Сэм Райли) который догадался выйти на малоизученный русский рынок и сумел продать самому императору Александру I несколько бутылочек усовершенствованного Барбой-Николь «Вина кометы» 1811 года, знакомого русскому зрителю по «Евгению Онегину» (строчка «…и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток!» вынесена на обложку русского издания книги Тилар Маццео).



Фото: предоставлено GLOBAL FILM Поделиться Поделиться





Именно Луи Бон приносит мадам Клико первую пачку денег, после того как систематически терпящая убытки вдова уже вынуждена распродавать мебель и столовое серебро. Однако даже дерзкую авантюру по контрабанде французского шампанского в Россию в обход антинаполеоновских санкций авторы фильма ухитряются подать удивительно пресно. В этом фильме, похожем на выдохшееся полусладкое шампанское, вообще гораздо больше мелодраматических ахов и вздохов, чем конкретной производственной фактуры для людей, интересующихся историей виноделия и, в частности, внедренной вдовой Клико технологией ремюажа — без нее, как пишет Тилар Маццео в своей книге, гораздо более познавательной, чем фильм, шампанское никогда бы не стало самым известным в мире вином.



«Мадам Клико» находит Луи Бону занятие поувлекательней, чем винная контрабанда, — строить глазки героине. Постепенно выстраивается что-то вроде любовного треугольника между ним, мадам Клико и беднягой Франсуа, который является в постоянных флэшбеках. Там он выглядит мужчиной импозантным и интеллигентным (активным читателем Вольтера), однако в его томном взгляде иногда проскакивают тревожные искорки безумия. Оно, предположительно, и привело Франсуа к ранней смерти — тут фильм несколько расходится с официальной версией о брюшном тифе, но о подробностях остается лишь догадываться, например, по упреку вдовы, который она адресует свекру: «Франсуа молил о помощи, но мы его не услышали, поэтому он мертв». Говоря «мы», вдова слишком строга к себе: она-то как раз только и занимается тем, что прислушивается к каждому слову, срывающемуся с сахарных уст ее драгоценного супруга, человека не от мира сего, исповедующего весьма нестандартный, эзотерический подход к виноделию, которое он считает «случайной, беспорядочной алхимией» и учит жену петь лозам трогательные мелодии.



Хейли Беннетт с ее добрым и доверчивым лицом действительно похожа на девушку, которая готова петь виноградной лозе ласковые колыбельные и нежно гладить каждый листик (вопреки главному винодельческому афоризму «Лоза должна страдать»), а после смерти мужа будет метаться по винограднику, причитая: «Здесь ничего больше не будет расти, все поглотила оставшаяся после тебя пустота…» Но не очень получается совместить чувствительный образ героини фильма с той волевой бабусей в чепце и буклях, которую потребитель Veuve Clicquot привык видеть на плакетках.



Фото: предоставлено GLOBAL FILM Поделиться Поделиться





Реальная вдова Клико, судя по всему, одержимая идеей довести свой продукт до совершенства, как любая акула бизнеса, была устремлена в будущее, завещав правнукам в конце жизни: «Мир находится в постоянном движении, и мы должны изобретать вещи завтрашнего дня». Героиня Хейли Беннетт, наоборот, устремлена скорее в прошлое, где остался ее муж. Хоть она и пытается взять себя в руки, собраться и в какой-то момент провозглашает, что «шампанскому нужна структура», а потом начинает бороться со слишком крупными пузырьками, но похоже, все это важно для нее лишь постольку, поскольку в винограднике воплотился дух ее мужа и «его мечта живет в каждой ягоде». «Мадам Клико» предлагает считать это своего рода психологической энотерапией, позволяющей вдове как-то справиться с утратой и поверить в счастливую загробную жизнь: «Мой муж не умер, он живет в своих лозах».



Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»

