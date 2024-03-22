Куда пойти 22–24 марта: выставка передвижников, спектакль о сектах и кинофестиваль Франкофонии

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В наступающие выходные стоит зайти в Ботанический сад и полюбоваться мастерством флористов, которые делают из цветов целые картины, посмотреть новые выставки в музеях и выбрать лекцию под свой вкус: про растения-пришельцев или языки из мира Толкина.



Актуальное Русский музей знакомит с творчеством передвижников До 8 июля, 0+

Фото: rusmuseum.ru Поделиться Поделиться





Выставка «Рисунки и акварели передвижников» в Михайловском замке познакомит с психологичными полотнами Ильи Репина, Николая Ярошенко, Ивана Крамского, лирическими пейзажами Владимира Маковского и петербургскими зарисовками Ильи Репина. Важно, что кураторы сделали частью выставки именно образцы графики. Из-за хрупкости такие работы нечасто выставляются в залах.



Театральный музей объявляет день-марафон 23 марта, 0+

Фото: Пресс-служба СПбГМТиМИ Поделиться Поделиться





Театральный музей с размахом отмечает Международный день театра фестивалем-марафоном «Весь день — театр». В программе — разговоры о трансформации отношений режиссуры и музыки внутри спектаклей на протяжении XX века, театральные постановки и исполнении петербургских актёров и паблик-ток о том, что такое «современный театр». Программа продлится с утра до самого вечера: можно выбрать одно или несколько событий.



«Воскресенье» с Хайруллиной — в «Приюте комедианта» 23 и 24 марта, 19.00

Режиссёр Семён Серзин выпускает «Воскресенье» в театре «Приют комедианта»: из потока «тысячи морализаторских слов Льва Толстого» он попробовал «выловить простые человеческие судьбы» и представить их зрителю. В главных ролях в истории о непростой судьбе Катюши Масловой выступят Роза Хайруллина и Татьяна Ишматова. Дмитрия Нехлюдова играет актёр МДТ Евгений Санников.



В музеях Ботанические каникулы для детей С 23 до 31 марта, 16+

Время весенних школьных каникул у большинства детей наступает в этот уик-энд, и по этому случай Ботсад устраивает каникулы свои — «Ботанические». И в выходные, и на неделе сотрудники Ботанического музея проведут желающих по выставкам «Растительность Земного шара», «Растительность Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и «История и эволюция растительного мира», а сотрудники оранжерей организуют детский квест «Муравьишка». В эти же дни в Ботсаду начинает работать экспозиция «Волшебное дыхание весны» с картинами из растений.



Тона пастели передадут «Женский взгляд» До 31 марта, 0+

Zarenkov Gallery входит в третий весенний сезон с выставкой «На тон светлее. Женский взгляд». Экспозиция, ставшая частью большого проекта «На тон светлее», объединила 15 художниц, каждая из которых создала свой трогательный рассказ о том, что кажется важным личной ей. Проводником смыслов и «Женского взгляда» на этот раз стала мягкая, бархатная пастель. Первая часть проекта, посвящённая портретам и акварели, сейчас представлена в виртуальном зале галереи.



МИСП открывает сразу три выставки С 22 марта, 0+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открываются сразу три выставки петербургских художников. Примером современной живописи, обескураживающей кажущейся простотой, станут работы Юлии Сопиной, а дерзким, даже экстравагантным знаком из прошлого — андеграундная живопись 70–80-х годов Юлии Ивановой. Третий проект в музее — ретроспективный. К 110-летию со дня рождения Иосифа Зисмана кураторы открыли выставку «Красота безмолвия», в которую вошли более 80 работ художника различных периодов. Для него живопись — ничем не ограниченный сокровенный диалог с реальностью.



Музей мостов представляет мир из конструктора С 23 до 31 марта, 0+

Выставка «Железнодорожная модель» в Музее мостов — это целая вселенная поездов, станций и вокзалов разных цветов и форм. Авторские макеты и технику в том числе из кубиков Lego собирали профессиональные моделисты из разных городов. Интересно, что созданные ими работы — вовсе не игрушки, среди макетов есть модели новейших подвижных составов. Представлена на выставке и действующая садовая железная дорога в масштабе 1:10.

Послушать музыку

«Чайф» вернёт «Оранжевое настроение» 23 марта, 19.00, 16+

В клубе «А2» в этот уик-энд выступает группа «Чайф». Повод вполне себе праздничный: альбому «Оранжевое настроение» исполняется 30 лет. Песни, записанные когда-то в небольшой студии, размером не больше кухни, теперь в большом зале споют десятки поклонников.



«Черный вторник» исполнит лучшее от «Сектора Газа» 23 марта, 20.00, 16+

Трибьют-коллектив «Сектора Газа» «Чёрный вторник» исполнит лучшие песни рокеров в «Космонавте». Коллектив из Иваново участвовал в фестивалях «Нашествие» и неоднократно выступал на всех официальных фестивалях памяти Юрия Хоя при поддержке его родных и друзей.

Новая музыка — в Александринском 22 марта, 19.00, 16+

Александринский театр открывает новые имена музыкальной сфере. В мартовском эпизоде проекта «Новая сцена Live» на сцене выступят актер кино и театра «Мастерская Брусникина» Вася Михайлов под именем «Бомба Октябрь», музыкант- философ Нина Гавриш и проект OΛOVO. Зрители не только услышат живую музыку абсолютно разных жанров, но и станут участниками съёмок музыкального шоу в пространстве Медиацентра.

Узнать новое Исследователь научит писать по-эльфийски

22 марта. 18.00, 12+

Конлангерами называют людей, конструирующих искусственные языки. Пожалуй, одним из талантливейших был Джон Р. Р. Толкин, автор «Властелина колец». Вечером в пятницу в библиотеке им. Герцена художник-иллюстратор и знаток миров Толкина Ирина Цветкова расскажет о том, как писатель создал два десятка языков, каждый — со своей грамматикой — и научит писать на синдарине, языке серых эльфов. Его понимает даже «Яндекс.Переводчик».



Геоботаник поможет найти пришельцев 22 марта, 19.00, 12+

В библиотеке Планетария-1 в пятницу геоботаник Ирина Варганова поделится знаниями о пришельцах, которых она изучает годами. Речь, конечно, не о зеленых человечках, а всего-лишь о растениях, которые распространяются за пределами своего ареала. На встрече «Пришельцы среди нас!» ученый расскажет, почему такие изменения на ботанической карте и «захваты чужих миров» могут стать настоящей трагедией.



В Гатчине откроют тайны шаманов 23 марта, 14.00, 0+

Среди событий, сопровождающих большую выставку в музее-заповеднике «Гатчина» «Империя смотрит на Восток» — много лекций. Одна из них –«Миры шаманов Сибири» — пройдет в эту субботу. В тему охотничьих культов и современного возрождения шаманизма погрузит старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Вероника Беляева-Сачук. Она специализируется на сибирском шаманизме и тибетском буддизме.

Театральное Роман о сектах стал спектаклем 22 и 23 марта, 18+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В «Таком театре» на площадке «Скороход» режиссёр Борис Павлович превратил в спектакль роман Алексея Поляринова «Риф». В первоисточнике читатель знакомится с тремя героинями — режиссером-документалистом Таней, Кирой из закрытого северного города Сулим и американской студенткой-антропологом Ли, состоящей в нездоровых отношениях с профессором. Все три истории в результате переплетаются в одну, и все героини сталкиваются с одним и тем же злом: сектанством и беспамятством. Борис Павлович не впервые инсценирует современную русскоязычную прозу и умеет бережно работать с первоисточником: в прошлом году в «Театре ненормативной пластики» он поставил спектакль по сборнику рассказов Аллы Горбуновой «Конец света, моя любовь».

В Театре музкомедии — классика оперы предстанет по-новому

22 и 23 марта, 12+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На сцене Театра музыкальной комедии в новой постановке прозвучит классика венгерской оперетты — «Сильва», или «Королева чардаша», Имре Кальмана. Специально для премьеры был обновлён русский текст либретто, и это драматургически обострило противостояние «герои — общество», и сделало сентиментальные размышления героев о прошлом чуть более незаметными. Новинка стала новым проектом венгерской команды постановщиков во главе с Миклошем Габором Кереньи, ранее выпустившей в Петербурге спектакли «Графиня Марица», «Джекилл и Хайд», «Граф Монте-Кристо».

«Легенда» погрузит в «Билокси-блюз» 23 марта, 19.15, 18+

Театр «Легенда» даёт спектакль «Билокси-блюз» о столкновении стилей жизни и философий. Главный герой попадает в лагерь для новобранцев и учится искать общий язык с людьми, с которыми в обычных обстоятельствах он, возможно, не стал бы друзьями. Драйв происходящему зададут хиты группы Queen.



Роман Габриа покажет свой «Месяц в деревне» 24 марта, 19.00, 16+

Плод долгого «постижения» комедии Ивана Тургенева «Месяц в деревне» Романом Габриа наконец можно увидеть в театре им. В.Ф. Комиссаржевской. Пьесу современники писателя называли «скучной» и «несценичной», и переоткрывать её начали только в XX веке. Особенное внимание режиссёр обратил на тему «перехода из возраста в возраст» и глобальные внутренние сдвиги, связанные с этим процессом.

На экранах

Кино на французском — в «Англетере» До 26 марта

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Кинотеатр «Кино&Театр» в «Англетере» принимает кинофестиваль Франкофонии: зрителям покажут новые франкоязычные фильмы разных жанров из пяти стран — Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады и Люксембурга. Картины не выходят в широкий прокат, так что застать их на большом экране возможно только в дни смотра. Среди множества фильмов в программе на выходные есть «Защитница» (18+) с Жераром Депардье в главной роли и анимационная картина «Дуня и принцесса Алеппо» (12+) о ребёнке, чья семья вынуждена изменить свою жизнь из-за войны.



«Летучий корабль»: песни и сказочный колорит С 21 марта, 6+

Фото: кадр из трейлера / Киноафиша Трейлеры / YouTube Поделиться Поделиться





В прокат выходит семейное фэнтези Ильи Учителя «Летучий корабль» по мотивам музыкального мультфильма Гарри Бардина 1979 года. Чтобы превратить советскую классику в полный метр, сюжет наполнили новыми героями: женихом принцессы в картине становится богатый иностранец Поль, а одна из его сподвижниц — ведьма. В «Летучем корабле» явно виден тренд на яркость образов. Художник по костюмам Надежда Васильева создала десятки нарядов для всех героев, так что зритель всегда может развлечься разглядыванием доспехов с котиками, тюремной робы с зайцами и оленями или надувных галифе дворцовых стражников.



«Лето.Нулевые» покажет взросление С 21 марта, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На большие экраны выходит лирическая комедия «Лето. Нулевые». Роль 15-летнего подростка, который предвкушает каникулы, исполнил Тимофей Кочнев, который до этого снялся в «Пищеблоке» и «Слове пацана». Три месяца для его героя окажутся полны неожиданностей: мальчику придется взять ответственность за чужую жизнь, впервые влюбиться и оказаться втянутым в опасную интригу.



Лиам Хемсворт выживет в «Территории зла» С 21 марта, 16+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В кино выходит экшен-триллер режиссера Уильяма Юбэнка «Территория зла» с Лиамом Хемсвортом и Расселом Кроу. По сюжету, офицер-новичок подразделения «Дельта» не справляется с заданием и остался один посреди джунглей на Филиппинах. Единственный, кто может помочь ему выбраться с вражеской территории — оператор дронов по прозвищу Рипер.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

