В театре Комиссаржевской пройдет премьера «Месяца в деревне» Романа Габриа

24 марта театр им. В.Ф. Комиссаржевской представит одну из самых известных пьес русского классика Ивана Тургенева «Месяц в деревне» в постановке Романа Габриа.



Фото: teatrvfk.ru/ Поделиться Поделиться





Сам Тургенев не считал пьесу годной для сцены, и воспринимал ее не столько как комедию, сколько как повесть в драматической форме. За отсутствием внешней динамики и ярких конфликтов пьесу называли скучной и несценичной. Тургенев создает свой особый комизм и драматизм на основе стандартного течения жизни. Незаметно обыденные ситуации набирают обороты и приводят к взрыву, который выявляет настоящую сущность персонажей, их мотивов и взаимоотношений. По-настоящему открыл пьесу ХХ век, когда сцену завоевали Чехов, Ибсен и Стриндберг.



Театр попытается проникнуть в современные мотивы драмы, понять, какую любовную работу ведет современный человек, и что происходит с классическим тургеневским любовным четырехугольником.



О том, как выбирался материал, рассказал режиссер Роман Габриа: «Меня очень захватила тема перехода из возраста в возраст, которая одних из нас заставляет радикально ломать свою жизнь, других зарываться глубже в свои страхи и комплексы, кого-то расцветать, кому-то быть побежденными собственными драконами. Личность каждого из нас сталкивается с подобной ломкой роста. Такова природа человека. Вот сам процесс и очевидные признаки этого перехода — пожалуй, главное, почему я взялся за эту пьесу».



«Месяц в деревне» станет третьей постановкой Романа Габриа в театре им. В.Ф. Комиссаржевской. В предыдущие сезоны им были поставлены «Моя дорогая Hélène» по А.П. Чехову и «Барон Мюнхгаузен» по Г. Горину, и спектакли получили большое зрительское признание.

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Арина Хек

