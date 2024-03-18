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    Петербуржцам расскажут о пришельцах среди нас. Вход свободный

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    Пришельцы — не обязательно инопланетные герои фантастики. Пришельцами называют виды растений, которые распространяются за пределами своего ареала и влияют на новое место подчас драматично, а то и трагично. О таких пришельцах и расскажет в библиотеке Планетария-1 геоботаник Ирина Варганова 22 марта. Бесплатно. 12+

    Фото: pixabay.com/
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    Природа изменяется постоянно. Всегда какие-то виды организмов, в том числе растений, осваивались на новых территориях. Начинали хозяйничать, притесняли, а то и губили местные виды. Пришельцев называют также чужеродными, адвентивными, натурализовавшимися или инвазивными видами. Многие из них представляются местными, потому что кажется, что были «тут» всегда. На самом деле пришельцем может считаться и растение, которое обитает в определенной местности уже 300 лет — по природным меркам это мало. К примеру, в Москве из 1647 видов растений половина — пришельцы. Хотя бóльшая их часть скорее «привезенцы»: привезены человеком — как, например, борщевик Сосновского. Изначально росший на Кавказе, он освоился в других краях с подачи человека: растение культивировали в качестве корма для скота, пока не обнаружили, что оно не только жжется, но и бойко разрастается и разрушает местные естественные экосистемы.

    В целом из каждых 100 видов пришельцев примерно 90 не смогли бы выжить на новом месте без помощи человека, говорят ученые. Из оставшихся десяти девять способны выживать самостоятельно, но только в том месте, куда их «пристроил» человек. И лишь один из ста видов настолько силен и адаптивен, что вообще в посторонней помощи не нуждается и разрастается так, что теснит местную флору.

    О том, как растения-пришельцы влияют на жизнь и здоровье людей, на экономику, расскажет Ирина Варганова, геоботаник и автор ботанических экскурсий «Плантвотчинг». Встречаемся 22 марта на лекции «Пришельцы среди нас!» в библиотеке Планетария-1 (наб. Обводного канала, д. 74, лит. Б, стеклянный объект перед Планетарием). Регистрация на Timepad. Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com/

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