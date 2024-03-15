В кино — ностальгическая картина о нулевых в российской глубинке

21 марта на большие экраны выходит лирическая комедия «Лето. Нулевые». Дело происходит в маленьком городке на Волге в середине 2000-х. 15-летний Сашка предвкушает наступление летних каникул. Его ждут дурачества с друзьями, дискотеки, походы в компьютерный клуб и первая подработка, чтобы накопить на Sony PlayStation. Но в это лето ему придётся сделать гораздо больше: взять ответственность за чужую жизнь, впервые влюбиться и оказаться втянутым в опасную интригу.
Главную роль в картине исполнил Тимофей Кочнев, получивший приз за лучшую актерскую игру на Выборгском кинофестивале. До этого он снимался в сериалах «Пищеблок» и «Слово пацана. Кровь на асфальте».
У многих персонажей фильма есть прототипы в реальной жизни — режиссер Сергей Илютин сам написал сценарий к фильму на основе собственных воспоминаний. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Тверской области.
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Матвей Пирогов