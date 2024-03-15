    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, ю-з

    767мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.69eur100.61

    В кино — ностальгическая картина о нулевых в российской глубинке

    3569
    6 комментариев
    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    21 марта на большие экраны выходит лирическая комедия «Лето. Нулевые». Дело происходит в маленьком городке на Волге в середине 2000-х. 15-летний Сашка предвкушает наступление летних каникул. Его ждут дурачества с друзьями, дискотеки, походы в компьютерный клуб и первая подработка, чтобы накопить на Sony PlayStation. Но в это лето ему придётся сделать гораздо больше: взять ответственность за чужую жизнь, впервые влюбиться и оказаться втянутым в опасную интригу.

    Главную роль в картине исполнил Тимофей Кочнев, получивший приз за лучшую актерскую игру на Выборгском кинофестивале. До этого он снимался в сериалах «Пищеблок» и «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    У многих персонажей фильма есть прототипы в реальной жизни — режиссер Сергей Илютин сам написал сценарий к фильму на основе собственных воспоминаний. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Тверской области.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость18 Мар 2024 в 00:28
    Также фильм получил три приза на Международном русском кинофестивале (лучший игровой фильм, лучшая мужская роль - Тимофей Кочнев, лучшая женская роль - Анастасия Цыбульская)
    +0−0
    y. l. g. 78715 Мар 2024 в 22:45
    Нулевые из глубинок ещё никуда не уходили, можно где-нибудь в Луге вживую посмотреть... А вокруг метро Удельная так вообще будто 90-е ещё.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close