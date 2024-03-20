Музей искусства Петербурга XX-XXI веков открывает три новых выставки в марте

Вы увидите «концептуальные мифы» в работах Юлии Сопиной, панораму работ Юлии Ивановой — художницы ленинградского андеграунда
Работы художницы Юлии Сопиной (род. 1968) похожи на сны, в которых вы видите яркие плоскости цвета. Её способ выражения ощущения от жизни организаторы называют интригующим. Простые лаконичные композиции превращаются в наэлектризованные светящимся цветом субстанции, эффектно передающие состояние, мироощущение конкретного момента. Организаторы подчёркивают особую безмолвность и «обескураживающую» простоту больших полотен художницы. На выставке «Мифы о жизни» вы увидите работы, которые художница выполнила за последние несколько лет.
Живопись Юлии Ивановой (1944–2019) в большей степени принадлежит XX веку: её имя связано с ленинградским андеграундом
Выставка работ Иосифа Зисмана (1914–2004) «Красота безмолвия» будет приурочена к
Выставки Юлии Сопиной «Мифы о жизни», Юлии Ивановой «Растущая из формы» и Иосифа Зисмана «Красота безмолвия» пройдут в Музее искусства Петербурга XX-XXI веков с 22 марта по 21 апреля 2024 года. 0+