Музей искусства Петербурга XX-XXI веков открывает три новых выставки в марте

Вы увидите «концептуальные мифы» в работах Юлии Сопиной, панораму работ Юлии Ивановой — художницы ленинградского андеграунда 70–80-х , и «красоту безмолвия» Иосифа Зисмана.



Юлия Сопина. Орлята. 2021. Холст, масло, акрил. Собрание Андрея и Татьяны Пеньковых Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Работы художницы Юлии Сопиной (род. 1968) похожи на сны, в которых вы видите яркие плоскости цвета. Её способ выражения ощущения от жизни организаторы называют интригующим. Простые лаконичные композиции превращаются в наэлектризованные светящимся цветом субстанции, эффектно передающие состояние, мироощущение конкретного момента. Организаторы подчёркивают особую безмолвность и «обескураживающую» простоту больших полотен художницы. На выставке «Мифы о жизни» вы увидите работы, которые художница выполнила за последние несколько лет.



Юлия Иванова. Набережная. 1996. Холст, масло. 100х120. Собрание семьи художника Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Живопись Юлии Ивановой (1944–2019) в большей степени принадлежит XX веку: её имя связано с ленинградским андеграундом 1970–1980-х и петербургским искусством рубежа веков. Кураторы отмечают особый петербургский характер работ художницы: одновременно дерзкий, экстравагантный и вдумчивый, созерцательно-рассудительный. Её любимый жанр — натюрморт, глядя на то, как Юлия Иванова оперирует формами, сущностью предметов, можно вспомнить не только ленинградский андеграунд, но и особые, почти метафизически плотные натюрморты Франсиско де Сурбарана.



Зисман И.Н. В Карпатах. 1960. Холст, масло 60 х 80 Собрание семьи художника Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Выставка работ Иосифа Зисмана (1914–2004) «Красота безмолвия» будет приурочена к 110-летию со дня рождения художника. Иосиф Натанович родился в Киеве, в 1919 году во время погрома, устроенного белыми, погибли его родители, и будущий художник с сестрой рос в киевском детском доме. Затем Зисман жил в Москве, на Дальнем Востоке и в Биробиджане. Потом вновь в Москве, где учился у Бориса Иогансона. С 1937 по 1953 год служил в Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной. Между тем художник признавался, что ему «всегда было жалко времени на что-то, кроме живописи». Для него живопись — «сокровенный диалог» с реальностью. На выставке вы увидите порядка восьмидесяти работ художника: самобытную, проникновенную живопись и графику.



Выставки Юлии Сопиной «Мифы о жизни», Юлии Ивановой «Растущая из формы» и Иосифа Зисмана «Красота безмолвия» пройдут в Музее искусства Петербурга XX-XXI веков с 22 марта по 21 апреля 2024 года. 0+

