В Театре музкомедии пройдет премьера венгерской постановки «Княгини чардаша»

Классика венгерской оперетты — «Сильва», или «Королева чардаша» Имре Кальмана — 22 и 23 марта прозвучит на сцене Театра музыкальной комедии в новой постановке. Это очередной проект венгерской команды постановщиков во главе с Керо, ранее выпускавшей в Петербурге спектакли «Графиня Марица», «Джекилл и Хайд», «Граф Монте-Кристо» и другие.
Для новой постановки (название которой звучит для российских театралов немного непривычно — «Княгиня чардаша», но именно так оно звучало на премьере в 1915 году в Вене) был обновлен русский текст либретто, чтобы драматургически обострить противостояние «герои-общество», а также «притушить» сентиментальные размышления героев о прошлом.
На сцену выйдут артисты — Оксана Крупнова, Федор Осипов, Елизавета Белоусова, Александр Леногов, Андрей Матвеев, Светлана Лугова, Антон Олейников и другие. За дирижерским пультом — Андрей Алексеев.
В Петрограде эта оперетта Кальмана впервые была представлена в 1917 году театром «Палас», ранее находившемся на месте Театра музкомедии.
Начало показов: 22 и 23 марта в 19.00, 23 марта также в 13.00, 20 и 21 апреля в 19.00.
12+