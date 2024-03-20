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    В Музее мостов откроется выставка масштабных железнодорожных моделей

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    Фото: предоставлено организаторами
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    Вы увидите работы моделистов из Москвы, Воронежа, Хабаровска, Салехарда, Екатеринбурга, Кратово, Ростова-На-Дону, Владикавказа, Нижнего Новгорода и других городов. Впервые на выставке представят поезда из кубиков конструктора Lego.

    Традиционно на выставке «Железнодорожная модель» вы сможете узнать о новинках производителей подвижного состава «ТТ-Модель» и «Пересвет», познакомиться с трендами железнодорожного моделирования и увидеть действующие авторские макеты. Будет на выставке и действующая садовая железная дорога, представленная в масштабе 1:10. Организаторы обещают, что все желающие смогут попасть на тематические семинары, посвященные как вопросам моделирования, так и сохранению исторического подвижного состава.

    Среди прочего гостям расскажут о секретах обслуживания высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка». Ну а кроме того гости смогут принять участие в голосовании, чтобы определить обладателя Приза зрительских симпатий.

    Выставка «Железнодорожная модель-2024» пройдёт в Музее мостов (Мучной переулок, 2) с 23 по 31 марта 2024 года. Проект работает ежедневно с 10.30 до 17.30, кассы — до 17 часов. 0+

    Фото: предоставлено организаторами

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