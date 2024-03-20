В «Таком театре» пройдет премьера спектакля Бориса Павловича о сектах и памяти

Премьера Бориса Павловича «Риф» состоится 22 и 23 марта в «Таком театре» на площадке «Скороход». В качестве материала для новой постановки режиссер-интеллектуал выбрал роман Алексея Поляринова. Этот роман — попытка выявить механизмы тоталитарной системы через изучение деятельности и устройства сект.
Структура книги представляет собой нелинейное повествование, ветви трех отдельных рассказов о разных героях, которые в конечном итоге переплетаются в единый букет. Журналистка, режиссер-документалист Таня, Кира, живущая в закрытом северном городе Сулиме и узнающая историческую правду этого места, и американская студентка-антрополог Ли, состоящая в нездоровых отношениях с профессором, сталкиваются с общим врагом — лидером секты, настоящим воплощением зла. Зло постепенно просачивается во все сферы их жизни, но, может быть, оно всегда там таилось, оставаясь незаметным? Столкновение с рифом может ждать каждого, главное — суметь пережить крушение.
Ключевой темой становится проблема памяти, стирая которую, один человек получает полный контроль над другим. Древние обряды смешиваются с современными реалиями на фоне бесконечной борьбы поколений. Исходя из темы, режиссер и актерская команда спектакля предпринимают попытку погрузиться в атмосферу романа.
«Риф» станет уже второй постановкой Бориса Павловича на площадке «Скороход». В прошлом году в «Театре ненормативной пластики» им был поставлен сборник рассказов Аллы Горбуновой «Конец света, моя любовь».
Роли исполняют: Юлия Гришаева, Юлия Захаркина, Анна-Магда Обершт, Кристина Токарева, Александр Худяков, Георгий Саварский, Алексей Матвейчук.
18+
Арина Хек