В прокат выпускают боевик с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом

21 марта в кино выходит экшен-триллер режиссера Уильяма Юбэнка «Территория зла». По сюжету, Кинни, офицер-новичок подразделения «Дельта», прибывает на Филиппины для участия в секретной операции. Как водится, всё идет не по плану, и в результате Кинни оказывается в одиночестве посреди джунглей. Единственный, кто может ему помочь, — оператор дронов по прозвищу Рипер, который помогает Кинни двигаться через вражескую территорию и множество опасностей, служа его глазами и ушами.
Кинни в фильме сыграл Лиам Хемсворт (брат «Тора» — Криса Хемсворта и будущая замена Генри Кавилла в «Ведьмаке»). В роли Рипера выступил Рассел Кроу («Гладиатор», «Хозяин морей: на краю земли»). Также в фильме снялся и другой брат Лиама, Люк Хемсворт. Режиссер Уильям Юбэнк ранее работал над фильмами «Под водой» и «Паранормальное явление: Ближайший родич».
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Матвей Пирогов