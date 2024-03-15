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    В прокат выпускают боевик с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом

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    2 комментария
    Фото: paradisegroup.ru
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    21 марта в кино выходит экшен-триллер режиссера Уильяма Юбэнка «Территория зла». По сюжету, Кинни, офицер-новичок подразделения «Дельта», прибывает на Филиппины для участия в секретной операции. Как водится, всё идет не по плану, и в результате Кинни оказывается в одиночестве посреди джунглей. Единственный, кто может ему помочь, — оператор дронов по прозвищу Рипер, который помогает Кинни двигаться через вражескую территорию и множество опасностей, служа его глазами и ушами.

    Кинни в фильме сыграл Лиам Хемсворт (брат «Тора» — Криса Хемсворта и будущая замена Генри Кавилла в «Ведьмаке»). В роли Рипера выступил Рассел Кроу («Гладиатор», «Хозяин морей: на краю земли»). Также в фильме снялся и другой брат Лиама, Люк Хемсворт. Режиссер Уильям Юбэнк ранее работал над фильмами «Под водой» и «Паранормальное явление: Ближайший родич».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: paradisegroup.ru

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    Комментарии 2

    Гость15 Мар 2024 в 20:39
    Уже посмотрели, муть. Кроу надо похудеть.
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