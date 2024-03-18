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    В Михайловском замке покажут рисунки и акварели передвижников

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    1 комментарий

    Товарищество передвижных художественных выставок — это не только мрачная живопись на острые социальные темы, но и рисунки с портретами разночинной интеллигенции, а также мастерски исполненные пейзажи, в которых скромные отечественные ландшафты вытесняли «интерес к красотам Италии».

    Левитан И. И. Пасека-1. 1887
    Левитан И. И. Пасека-1. 1887Фото: rusmuseum.ru/
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    Представления об искусстве у российского зрителя до сих пор во многом связаны с картинами передвижников и их бытовыми жанрами, образами, в которых чувствуется авторское отношение к героям, фигуративным композициям на социальные темы. Русский музей предлагает посмотреть на ту часть работы художников, которая обычно не настолько обращена к обществу: рисунки и акварели.

    В музее отмечают психологизм «Интеллигента» Ильи Репина, «Портрета молодой женщины» Николая Ярошенко, «Крестьянина Игнатия Пирогова» Ивана Крамского. Будут на выставке и пейзажи, среди них — виртуозные рисунки Ивана Шишкина. Внимание к реальному окружающему пейзажу, а не полуфантазийному итальянскому постепенно породило особый жанр русского лирического пейзажа, в котором автор через состояние природы показывает собственное чувство. И конечно, на экспозиции вы найдёте много примеров бытового жанра: работы Владимира Маковского, цикл зарисовок Петербурга Ильи Репина и другие вещи.

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    Живописные полотна передвижников становились без преувеличения событием в жизни общества. Рисунок и акварель — более личная часть художнической работы, кроме того, графику показывают нечасто из-за её хрупкости, бóльшую часть времени рисунки и акварели проводят в фондах.

    Выставка «Рисунки и акварели передвижников» пройдёт в Михайловском (Инженерном) замке с 21 марта по 8 июля 2024 года. 0+

    Левитан И. И. Пасека-1. 1887
    Левитан И. И. Пасека-1. 1887Фото: rusmuseum.ru/

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    Комментарии 1

    y. l. g. 78718 Мар 2024 в 14:28
    Пусть показывают, всё равно не до рисуночков, настроения нет смотреть, тошнит в этой стране от всего.
    +1−0
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