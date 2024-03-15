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    В «Англетере» покажут лучшее новое кино из франкоязычных стран

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    1 комментарий

    В рамках «Дней Франкофонии в России» с 20 по 26 марта пройдет Кинофестиваль Франкофонии. В кинотеатре «Кино&Театр» в «Англетере» зрителям покажут новые франкоязычные фильмы разных жанров из пяти стран: Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады и Люксембурга.

    Фильмом открытия фестиваля 20 марта станет «Дивертисмент» (18+) — кинобиография двух сестер-музыканток, дирижера и профессиональной виолончелистки, Захии и Феттумы Зиуани, которые мечтают создать уникальный оркестр. В последующие дни в программе будут показаны еще восемь фильмов:

    «Отпусти меня» (18+) — драма о попытках матери, воспитывающей особенного ребенка, наладить личную жизнь.

    «Отпусти меня»
    «Отпусти меня»
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    «Колебания» (18+) — историческая лента о том, как революционер-анархист Петр Кропоткин, приехав в Швейцарию, знакомится с часовщицей Жозефиной. Эта прекрасно стилизованная картина получила приз за режиссуру программы Encounters на Берлинале.

    Фото: «Колебания»
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    В семейном канадском мультфильме «Дуня и принцесса Алеппо» (12+) рассказывается о вынужденной эмиграции, увиденной глазами ребенка. Шестилетняя Дуня и её семья бегут из страны, где началась война, но для неё всё вокруг всё равно наполнено волшебством, а помогает ей принцесса Алеппо.

    Комедия «А если меня нет?» (18+) повествует о бегстве от реальности и дауншифтинге: главный герой Матье, устав от работы и давления семьи, принимает решение бросить всё и уйти в лес. Теперь очередь за его близкими — как они отреагируют на это?

    «А если меня нет?»
    «А если меня нет?»
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    Канадская драма о социальном и экономическом неравенстве «Дыши» (18+) изображает жизнь в рабочем районе Монреаля, где сталкиваются судьбы подростка Фуада, увлеченного футболом, и 27-летнего безработного Макса.

    В бельгийской документальной ленте «Освобожденная метла» (18+) рассказывается о коллективе уборщиц Католического университета Лувен-ла-Нев, которые в 70-х выгнали своего начальника и основали собственный кооператив под таким названием.

    «Освобожденная метла»
    «Освобожденная метла»
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    «Защитница» (18+) — это франко-бельгийская драма с Жераром Депардье. Здесь он играет капризного актера Жоржа, разочарованного в карьере и людях, который постепенно и трудно выстраивает взаимопонимание со своей новой помощницей Аиссой.

    Все фильмы не выходят в широкий прокат и будут показаны лишь в рамках Кинофестиваля Франкофонии. Исключение составит только фильм «(Нe)Бывшие» (18+). Эта тонкая и ироничная романтическая драма Стефана Бризе о давно расставшейся паре, которую случай сводит вновь на пустом курорте в мертвый сезон, была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Она закроет фестивальную программу и выйдет в российский прокат 28 марта.

    Фото: «(Нe)Бывшие»
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    Матвей Пирогов

    «Отпусти меня»
    «Отпусти меня»
    Фото: «Колебания»
    «А если меня нет?»
    «А если меня нет?»
    «Освобожденная метла»
    «Освобожденная метла»
    Фото: «(Нe)Бывшие»

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    Комментарии 1

    Гость20 Мар 2024 в 02:14
    тут лишь смешная одна мысль.. - может ли Кино формировать человека? - Может! - Нет, Господи, только при определённых условиях! - Почему так сопротивляешься ты Кино? - Господи, я его не видел, оно мне - незнакомо! - Не ври, всё время самые дешёвые билеты ты покупал, чтобы в десятый раз посмотреть! - Господи, тик у меня от фильмов Западных был!..) - сдайся Западу!..) - Нет! лучше пойду сдамся.. https://doctorpiter.ru..)
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