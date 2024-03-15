В «Англетере» покажут лучшее новое кино из франкоязычных стран

В рамках «Дней Франкофонии в России» с 20 по 26 марта пройдет Кинофестиваль Франкофонии. В кинотеатре «Кино&Театр» в «Англетере» зрителям покажут новые франкоязычные фильмы разных жанров из пяти стран: Франции, Бельгии, Швейцарии, Канады и Люксембурга.

Фильмом открытия фестиваля 20 марта станет «Дивертисмент» (18+) — кинобиография двух сестер-музыканток, дирижера и профессиональной виолончелистки, Захии и Феттумы Зиуани, которые мечтают создать уникальный оркестр. В последующие дни в программе будут показаны еще восемь фильмов: «Отпусти меня» (18+) — драма о попытках матери, воспитывающей особенного ребенка, наладить личную жизнь.

«Отпусти меня» Поделиться Поделиться





«Колебания» (18+) — историческая лента о том, как революционер-анархист Петр Кропоткин, приехав в Швейцарию, знакомится с часовщицей Жозефиной. Эта прекрасно стилизованная картина получила приз за режиссуру программы Encounters на Берлинале.



Фото: «Колебания» Поделиться Поделиться





В семейном канадском мультфильме «Дуня и принцесса Алеппо» (12+) рассказывается о вынужденной эмиграции, увиденной глазами ребенка. Шестилетняя Дуня и её семья бегут из страны, где началась война, но для неё всё вокруг всё равно наполнено волшебством, а помогает ей принцесса Алеппо.



Комедия «А если меня нет?» (18+) повествует о бегстве от реальности и дауншифтинге: главный герой Матье, устав от работы и давления семьи, принимает решение бросить всё и уйти в лес. Теперь очередь за его близкими — как они отреагируют на это?



«А если меня нет?» Поделиться Поделиться





Канадская драма о социальном и экономическом неравенстве «Дыши» (18+) изображает жизнь в рабочем районе Монреаля, где сталкиваются судьбы подростка Фуада, увлеченного футболом, и 27-летнего безработного Макса.



В бельгийской документальной ленте «Освобожденная метла» (18+) рассказывается о коллективе уборщиц Католического университета Лувен-ла-Нев, которые в 70-х выгнали своего начальника и основали собственный кооператив под таким названием.



«Освобожденная метла» Поделиться Поделиться





«Защитница» (18+) — это франко-бельгийская драма с Жераром Депардье. Здесь он играет капризного актера Жоржа, разочарованного в карьере и людях, который постепенно и трудно выстраивает взаимопонимание со своей новой помощницей Аиссой.



Все фильмы не выходят в широкий прокат и будут показаны лишь в рамках Кинофестиваля Франкофонии. Исключение составит только фильм «(Нe)Бывшие» (18+). Эта тонкая и ироничная романтическая драма Стефана Бризе о давно расставшейся паре, которую случай сводит вновь на пустом курорте в мертвый сезон, была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Она закроет фестивальную программу и выйдет в российский прокат 28 марта.



Фото: «(Нe)Бывшие» Поделиться Поделиться





Матвей Пирогов

