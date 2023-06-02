Куда пойти 2–4 июня: показ «Сказки» Сокурова, головы в окнах и первые пионы Ботсада

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Наступило лето, а вместе с ним — время вечеринок, концертов и кинопоказов во дворах, новые выставки и арт-проекты. В первые дни июня в Петербурге прощаются со старым и пробуют новые форматы: от выставки, которую видно с улицы, до разговоров о движении и звучании.



Актуальное

Эпизод «Трёх толстяков» покажут в память о Сергее Дрейдене

2 июня, 19:00, 16+

Фото: Станислав Левшин / предоставлено пресс-службой БДТ Поделиться Поделиться





На Основной сцене БДТ в пятницу вечером пройдет кинопоказ спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». На экраны видео выведут в память об актёре Сергее Дрейдене, который играл в постановке одну из главных ролей. После его смерти в минувшем мае этот спектакль был снят с репертуара театра.



«Третье место» врывается в лето

Со 2 июня, 18:00, 0+

Культурное пространство «Третье место» переходит на летний режим и открывает обновлённый двор. Посетителей ждут шезлонги и горящие костры, а вечером в субботу прозвучат два диджейских сета и пройдёт выступление мастера визуальных эффектов. С началом нового сезона двор будет открыт каждый будний день, кроме вторника, до 00:00, в пятницу и субботу — до 02:00.

Первые пионы уже цветут в Ботсаду

2 — 4 июня, 0+

До официального старта фестиваля пионов в Ботаническом саду пока что речи нет, но пионарий уже зацветает. В социальных сетях сотрудники делятся видео и намекают, что больше 60 сортов и цветки 20–30 сантиметров в диаметре каждый,— неплохой повод зайти на Аптекарский как можно скорее.



На «Примере интонации» в «Севкабель Порту» — Сокуров, Озон и другие

С 1 до 4 июня, 18+



«Сказка» Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Авторское российское и зарубежное кино, прошедшее Канны, Берлин и Роттердам, в этот уик-энд показывают на фестивале «Пример интонации» в «Севкабель Порту». Одно из главных событий смотра — демонстрация новой ленты Александра Сокурова «Сказка» 3 июня. Это размышление-сон об «устрашающих мертвецах истории»: там Гитлер, Сталин, Черчилль и Муссолини оказываются в некоем «монохромном чистилище». Из зарубежных лент внимание привлекает «Моё преступление» французского мэтра Франсуа Озона про актрису 1930-х годов. Показ ленты пройдёт 4 июня. В целом — афиша полна новинками, и посмотреть есть на что.



В музеях

Студенты ИТМО помогут заглянуть в будущее

До 20 июня. 12+

Работа Лисы Андрущенко «Прикосновение», 2021 Фото: news.itmo.ru Поделиться Поделиться





В пространстве Air на Биржевой, 16, открывается выставка STAGE , собравшая проекты выпускников магистратуры ИТМО Atr&Science этого года. Одиннадцать работ на стыке науки и искусства стали отражением размышлений на тему «возможности общения человека с другими существами». В серию вошли перформансы по мотивам чеховской «Каштанки», исполненные актёрами-людьми вместе с роботами, кора дерева, которая реагирует на поведение человека, и ольфакторная, то есть обонятельная, инсталляция, родившаяся во время поиска формулы «идеального успокаивающего аромата».



«Формула тишины» материализовалась в инсталляции

До 25 июня, 16+

Пространство, попав в которое созерцающий хотя бы ненадолго освободится от внешнего шума, возникло в Павильоне на Новой Голландии. В качестве холста в проекте «Формула тишины» художник Борис Чайка использует необработанные доски, нанося на них абстрактный живописный слой градиентом. Визуальную часть инсталляции дополняет звук: эмбиент, имитирующий тишину, которая никогда не бывает абсолютной. Вход в Павильон свободный.

«Итальянское путешествие» покажет разные пути в графике



До 23 июля, 0+



Гримм Г. Д. Вид церкви Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции. 1890-е. Бумага, акварель Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Экспозиция «Итальянское путешествие» — это шанс увидеть графику художников, работавших в 1860–1920-х годах, например, Павла Чистякова, Александра Бенуа и Эммануэля Мёриса. Каждый из них в своё время вдохновлялся Италией и по-своему интерпретировал миф о стране, выбирая наиболее близкую своему мировоззрению ветку. Так и получилось, что на выставке представлены Италия неаполитанская, помпейская, венецианская, и даже миф о dolce far niente — что значит «сладкое безделье». Все работы выставлены в Музее-квартире Архипа Куинджи.



Чернышевский и Герцен выглянули на улицы Петербурга

До 30 сентября, 0+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Новый отдел Музея городской скульптуры на Невском проспекте готовится к ремонту и созданию постоянной экспозиции, поэтому пока что первым проектом сезона на точке стала выставка буквально в окнах здания. Экспозиция-исследование «Просим снять» посвящена пяти временным памятникам, которые установили в Петрограде, реализуя ленинский план монументальной пропаганды: на подоконниках установят реконструированные гипсовые модели бюстов Николая Добролюбова, Софьи Перовской, Николая Чернышевского, Александра Герцена.



«Царское село» покажет, как спасали Янтарную комнату

До 2 июля, 0+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В честь двадцатилетия воссоздания Янтарной комнаты в музее-заповеднике «Царское Село» решили рассказать о людях, которые на разных этапах спасали ее. В павильоне «Адмиралтейство» Екатерининского парка выставили больше пятидесяти фотографий, сделанных в период с 1979-го по 2022 год. На них — реставраторы Царскосельской янтарной мастерской, а также главный архитектор и автор проекта воссоздания Александр Кедринский, Иван Саутов, который возглавлял музей больше двух десятилетий, знаковые моменты возвращения в музей флорентийской мозаики «Осязание и обоняние» и комода, которые считались утраченными во время войны. Вход на экспозицию — по билетам в парк.



Послушать музыку

Zero people собирают всех в «Космонавте»

2 июня, 20:00, 16+

Концерт Zero people — сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина — в пятницу пройдёт в «Космонавте». Первоначально играть собирались в Саду Меншикова, но, посмотрев на прогноз погоды, решили перестраховаться.

Музыка из кинофильмов зазвучит в Филармонии

2 июня, 20:00, 6+

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Большой Cinema Music Marathon с саундтреками из «Звёздных войн», «Игры престолов», «Пиратов Карибского моря», «Форреста Гампа» и бондианы в пятницу пройдёт в Большом зале Филармонии. На вечере играет симфонический оркестр Singolo Orchestra, дирижёр Антон Гаккель.



ATL выступает в Петербурге два дня

2 и 3 июня, 20:00, 16+

На сцене А2 — чувашский рэпер ATL, который смог покорить залы звучанием, не вписывающимся в «стандарты». На сцене и вместе с поклонниками будет балансировать на границе между чем-то запредельно тёмным и феерически танцевальным аж два вечера подряд.

musicAeterna откроет звучание барочных шедевров

3 и 4 июня, 19:00, 12+

Солисты оркестра и хора musicAeterna в камерном составе в Доме радио в уик-энд исполняют произведения Генделя, Телемана, Баха — вершины барочной музыки в жанре инструментального концерта. Билеты разлетаются очень быстро.



«Отава Ё» встречает лето

4 июня, 19:00, 6+

Алексей Белкин, группа «Отава Ё», в студии «Фонтанки. Офис». 2017 г. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Отава Ё» встречает лето в «Космонавте» и собирает поклонников. Звёзды фолка сыграют лучшее для преданных фанатов, ну а тех, кто, возможно, не так близко знаком с их работами, покорят искренностью и мелодичностью.



Оркестры обосновались на аллеях Летнего сада

4 июня, 16:00, 0+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Летнем саду военные оркестры играют для горожан всё лето, и первый «заход» уже в это воскресенье: на главной аллее выступит оркестр Военно–морской академии им. Н.Г. Ушакова. Программу составляют сами, и не разглашают до последнего. Вход в Летний сад остаётся свободным.



Театральное

«Карамболь» покажет путь от утёнка к лебедю

3 июня, 12:00, 6+

На сцене Дворца искусств Ленобласти театр «Карамболь» представляет мюзикл в двух действиях по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утёнок». В театре отмечают, что, «как и в жизни», многочисленные персонажи-животные будут олицетворять разных людей. И среди многочисленных уток, куриц и гусей окажется «не такой» герой — настоящий лебедь, который однажды расправит крылья.



Аудиоспектакль задастся недетскими вопросами

С 3 июня, 12+

Начиная с этой недели в Музее истории религии будут проходить аудиоэкскурсии-спектакли «Кто раскачивает деревья». Программа была создана специально для пары «ребёнок — взрослый», и на месте последнего может быть любой близкий человек, которого тем, кто поменьше, «хочется обнять». Сюжетная линия спектакля строилась на детских — наивных, но одновременно с тем сложных — вопросах. Например, «есть ли у смерти смерть?» или «когда мысли думаешь и забываешь, они всё равно остаются в голове?». Музыку для проекта музыканты-импровизаторы Николай Рубанов и Дмитрий Тыквин записали вместе с коллегами в штольнях горного парка «Рускеала».



Узнать новое

О театре и Бродском — в «Полутора комнатах»

2 июня, 19:00, 18+

Новая лекция театрального критика и писательницы Наталии Колесовой из цикла «Бродский и театр» в «Полутора комнатах» посвящена двум значимым для поклонников поэта вещам. Первая из них — спектакль «Бродский/Барышников», рассказывающий о многолетней дружбе писателя и танцовщика. Вторая — спектакль актера, режиссёра и чтеца Михаила Козакова и джазового музыканта Игоря Бутмана «Концерт для голоса и саксофона». Это первый в русском театре опыт интерпретации поэзии Иосифа Бродского.



В Фонотеке Дома Радио попробуют говорить о музыке

2 июня, 20:00, 16+

В Фонотеке Дома Радио на заседании клуба им. Эмиля Берлинера в пятницу модератор встречи Александр Кузнецов предложит собравшимся послушать записи произведений Йозефа Гайдна. После — все поделятся мыслями и вместе попробуют определить правильный способ выражать впечатления от музыки через слова. Нужна регистрация.





«reMusik.org»: тенденции звучания на Новой сцене

3 и 4 июня, 16+

На Новой сцене Александринки в субботу и воскресенье проходит фестиваль «reMusik.org» с концертами и лекциями. На публичной дискуссии «Новая музыка цифрового формата постпандемийной реальности» обсудят наступившее будущее и закрепят направление мысли на встрече «Новая музыка и искусственный интеллект: композитор vs машина». Среди приглашённых экспертов — председатель Петербургского союза композиторов — композитор Антон Танонов, его коллеги Анатолий Королев и Настасья Хрущева.

Лекция о самостроях — в Маяковке

4 июня, 17:00, 16+

В воскресенье историк архитектуры, исследователь Александр Семёнов выступает в библиотеке им. Маяковского с лекцией о самых любопытных и неоднозначных самостроях в окрестностях Петербурга. Тут и загородный замок из телевизионных мониторов, и дом из остатков дореволюционных усадеб, стимпанк, зелёный Сталин. Нужна регистрация.



На экранах «Переводчик» Гая Ричи уже в прокате

С 1 июня, 18+

Фото: vlgfilm.ru Поделиться Поделиться





С 1 июня в российском прокате — новый фильм Гая Ричи «Переводчик». В главных ролях — американского военного и его переводчика в Афганистане — снялись Джейк Джилленхол и датский актер иракского происхождения Дар Салим. По словам режиссера, в сценарную основу легли реальные истории переводчиков, сопровождавших американскую армию в Афганистане.

Российские звёзды встретятся «до рассвета»



С 1 июня, 16+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В первый день лета в кинотеатрах выходит комедия Георгия Даниелянца «До рассвета». В центре внимания — несколько переплетенных сюжетов о простых людях, которые случайно встречаются посреди ночного города и за ночь успевают переменить свою жизнь самым невероятным образом. Каст довольно звёздный, среди актёров — Анастасия Лазо, Юрий Гальцев, Артем Крылов, Ангелина Поплавская.



Роберт Де Ниро покажет «батю»-оригинала

С 1 июня, 12+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокате — комедия Лауры Террусо «Уик-энд с батей». Главный герой Себастьян планирует провести выходные в загородном доме родителей своей невесты, в окружении высокого общества, яхты, поля для гольфа и ручного павлина. В последний момент его девушка настаивает, чтобы с ними поехал его отец — эксцентричный парикмахер-итальянец с нелёгким характером. Эту роль исполнил сам Роберт Де Ниро, и готовясь к ней, работал над акцентом и даже пожил в доме прототипа своего героя — отца американского комика Себастьяна Манискалко.





Эротика и опасность — в «Доме удовольствий»

Со 2 июня, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экраны выходит драма режиссера Аниссы Боннфон «Дом удовольствий» о писательнице, которая в поисках вдохновения для работы над романом о секс-индустрии решает сама устроиться в бордель. Постепенно женщину затягивает в сферу, и она сталкивается с физическим и психологическим насилием.



«Сядь за руль моей машины» снова в кино

Со 2 июня, 18+

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





В повторный прокат в Доме Кино возвращают «Сядь за руль моей машины» — ленту-триумфатор многих смотров, номинанта на «Оскар», основанную на одноимённом рассказе Харуки Мураками. Тот, в свою очередь, обращается не к чему-то, а «Дяде Ване». Для героев этой истории именно пьеса Чехова, сам текст и работа с ним в японском театре для фестиваля в Хиросиме, становится фоном для переживания собственных страшных трагедий.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

