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    Куда пойдем сегодня

    Куда пойти 2–4 июня: показ «Сказки» Сокурова, головы в окнах и первые пионы Ботсада

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    Фото: предоставлено организаторами
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    Наступило лето, а вместе с ним — время вечеринок, концертов и кинопоказов во дворах, новые выставки и арт-проекты. В первые дни июня в Петербурге прощаются со старым и пробуют новые форматы: от выставки, которую видно с улицы, до разговоров о движении и звучании.

    Актуальное


    Эпизод «Трёх толстяков» покажут в память о Сергее Дрейдене

    2 июня, 19:00, 16+

    Фото: Станислав Левшин / предоставлено пресс-службой БДТ
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    На Основной сцене БДТ в пятницу вечером пройдет кинопоказ спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». На экраны видео выведут в память об актёре Сергее Дрейдене, который играл в постановке одну из главных ролей. После его смерти в минувшем мае этот спектакль был снят с репертуара театра.

    «Третье место» врывается в лето

    Со 2 июня, 18:00, 0+

    Культурное пространство «Третье место» переходит на летний режим и открывает обновлённый двор. Посетителей ждут шезлонги и горящие костры, а вечером в субботу прозвучат два диджейских сета и пройдёт выступление мастера визуальных эффектов. С началом нового сезона двор будет открыт каждый будний день, кроме вторника, до 00:00, в пятницу и субботу — до 02:00.

    Первые пионы уже цветут в Ботсаду

    2 — 4 июня, 0+

    До официального старта фестиваля пионов в Ботаническом саду пока что речи нет, но пионарий уже зацветает. В социальных сетях сотрудники делятся видео и намекают, что больше 60 сортов и цветки 20–30 сантиметров в диаметре каждый,— неплохой повод зайти на Аптекарский как можно скорее.

    На «Примере интонации» в «Севкабель Порту» — Сокуров, Озон и другие

    С 1 до 4 июня, 18+

    «Сказка»
    «Сказка»Фото: кадр из фильма
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    Авторское российское и зарубежное кино, прошедшее Канны, Берлин и Роттердам, в этот уик-энд показывают на фестивале «Пример интонации» в «Севкабель Порту». Одно из главных событий смотра — демонстрация новой ленты Александра Сокурова «Сказка» 3 июня. Это размышление-сон об «устрашающих мертвецах истории»: там Гитлер, Сталин, Черчилль и Муссолини оказываются в некоем «монохромном чистилище». Из зарубежных лент внимание привлекает «Моё преступление» французского мэтра Франсуа Озона про актрису 1930-х годов. Показ ленты пройдёт 4 июня. В целом — афиша полна новинками, и посмотреть есть на что.

    В музеях


    Студенты ИТМО помогут заглянуть в будущее

    До 20 июня. 12+

    Работа Лисы Андрущенко «Прикосновение», 2021
    Работа Лисы Андрущенко «Прикосновение», 2021Фото: news.itmo.ru
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    В пространстве Air на Биржевой, 16, открывается выставка STAGE , собравшая проекты выпускников магистратуры ИТМО Atr&Science этого года. Одиннадцать работ на стыке науки и искусства стали отражением размышлений на тему «возможности общения человека с другими существами». В серию вошли перформансы по мотивам чеховской «Каштанки», исполненные актёрами-людьми вместе с роботами, кора дерева, которая реагирует на поведение человека, и ольфакторная, то есть обонятельная, инсталляция, родившаяся во время поиска формулы «идеального успокаивающего аромата».

    «Формула тишины» материализовалась в инсталляции

    До 25 июня, 16+

    Пространство, попав в которое созерцающий хотя бы ненадолго освободится от внешнего шума, возникло в Павильоне на Новой Голландии. В качестве холста в проекте «Формула тишины» художник Борис Чайка использует необработанные доски, нанося на них абстрактный живописный слой градиентом. Визуальную часть инсталляции дополняет звук: эмбиент, имитирующий тишину, которая никогда не бывает абсолютной. Вход в Павильон свободный.

    «Итальянское путешествие» покажет разные пути в графике

    До 23 июля, 0+

    Гримм Г. Д. Вид церкви Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции. 1890-е. Бумага, акварель
    Гримм Г. Д. Вид церкви Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции. 1890-е. Бумага, акварельФото: предоставлено организаторами
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    Экспозиция «Итальянское путешествие» — это шанс увидеть графику художников, работавших в 1860–1920-х годах, например, Павла Чистякова, Александра Бенуа и Эммануэля Мёриса. Каждый из них в своё время вдохновлялся Италией и по-своему интерпретировал миф о стране, выбирая наиболее близкую своему мировоззрению ветку. Так и получилось, что на выставке представлены Италия неаполитанская, помпейская, венецианская, и даже миф о dolce far niente — что значит «сладкое безделье». Все работы выставлены в Музее-квартире Архипа Куинджи.

    Чернышевский и Герцен выглянули на улицы Петербурга

    До 30 сентября, 0+

    Фото: предоставлено организаторами
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    Новый отдел Музея городской скульптуры на Невском проспекте готовится к ремонту и созданию постоянной экспозиции, поэтому пока что первым проектом сезона на точке стала выставка буквально в окнах здания. Экспозиция-исследование «Просим снять» посвящена пяти временным памятникам, которые установили в Петрограде, реализуя ленинский план монументальной пропаганды: на подоконниках установят реконструированные гипсовые модели бюстов Николая Добролюбова, Софьи Перовской, Николая Чернышевского, Александра Герцена.

    «Царское село» покажет, как спасали Янтарную комнату

    До 2 июля, 0+

    Фото: предоставлено организаторами
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    В честь двадцатилетия воссоздания Янтарной комнаты в музее-заповеднике «Царское Село» решили рассказать о людях, которые на разных этапах спасали ее. В павильоне «Адмиралтейство» Екатерининского парка выставили больше пятидесяти фотографий, сделанных в период с 1979-го по 2022 год. На них — реставраторы Царскосельской янтарной мастерской, а также главный архитектор и автор проекта воссоздания Александр Кедринский, Иван Саутов, который возглавлял музей больше двух десятилетий, знаковые моменты возвращения в музей флорентийской мозаики «Осязание и обоняние» и комода, которые считались утраченными во время войны. Вход на экспозицию — по билетам в парк.

    Послушать музыку


    Zero people собирают всех в «Космонавте»

    2 июня, 20:00, 16+

    Концерт Zero people — сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина — в пятницу пройдёт в «Космонавте». Первоначально играть собирались в Саду Меншикова, но, посмотрев на прогноз погоды, решили перестраховаться.

    Музыка из кинофильмов зазвучит в Филармонии

    2 июня, 20:00, 6+

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Большой Cinema Music Marathon с саундтреками из «Звёздных войн», «Игры престолов», «Пиратов Карибского моря», «Форреста Гампа» и бондианы в пятницу пройдёт в Большом зале Филармонии. На вечере играет симфонический оркестр Singolo Orchestra, дирижёр Антон Гаккель.

    ATL выступает в Петербурге два дня

    2 и 3 июня, 20:00, 16+

    На сцене А2 — чувашский рэпер ATL, который смог покорить залы звучанием, не вписывающимся в «стандарты». На сцене и вместе с поклонниками будет балансировать на границе между чем-то запредельно тёмным и феерически танцевальным аж два вечера подряд.

    musicAeterna откроет звучание барочных шедевров

    3 и 4 июня, 19:00, 12+

    Солисты оркестра и хора musicAeterna в камерном составе в Доме радио в уик-энд исполняют произведения Генделя, Телемана, Баха — вершины барочной музыки в жанре инструментального концерта. Билеты разлетаются очень быстро.


    «Отава Ё» встречает лето

    4 июня, 19:00, 6+

    Алексей Белкин, группа «Отава Ё», в студии «Фонтанки. Офис». 2017 г.
    Алексей Белкин, группа «Отава Ё», в студии «Фонтанки. Офис». 2017 г.Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    «Отава Ё» встречает лето в «Космонавте» и собирает поклонников. Звёзды фолка сыграют лучшее для преданных фанатов, ну а тех, кто, возможно, не так близко знаком с их работами, покорят искренностью и мелодичностью.

    Оркестры обосновались на аллеях Летнего сада

    4 июня, 16:00, 0+

    Фото: предоставлено организаторами
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    В Летнем саду военные оркестры играют для горожан всё лето, и первый «заход» уже в это воскресенье: на главной аллее выступит оркестр Военно–морской академии им. Н.Г. Ушакова. Программу составляют сами, и не разглашают до последнего. Вход в Летний сад остаётся свободным.

    Театральное


    «Карамболь» покажет путь от утёнка к лебедю

    3 июня, 12:00, 6+

    На сцене Дворца искусств Ленобласти театр «Карамболь» представляет мюзикл в двух действиях по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утёнок». В театре отмечают, что, «как и в жизни», многочисленные персонажи-животные будут олицетворять разных людей. И среди многочисленных уток, куриц и гусей окажется «не такой» герой — настоящий лебедь, который однажды расправит крылья.


    Аудиоспектакль задастся недетскими вопросами

    С 3 июня, 12+

    Начиная с этой недели в Музее истории религии будут проходить аудиоэкскурсии-спектакли «Кто раскачивает деревья». Программа была создана специально для пары «ребёнок — взрослый», и на месте последнего может быть любой близкий человек, которого тем, кто поменьше, «хочется обнять». Сюжетная линия спектакля строилась на детских — наивных, но одновременно с тем сложных — вопросах. Например, «есть ли у смерти смерть?» или «когда мысли думаешь и забываешь, они всё равно остаются в голове?». Музыку для проекта музыканты-импровизаторы Николай Рубанов и Дмитрий Тыквин записали вместе с коллегами в штольнях горного парка «Рускеала».

    Узнать новое


    О театре и Бродском — в «Полутора комнатах»

    2 июня, 19:00, 18+

    Новая лекция театрального критика и писательницы Наталии Колесовой из цикла «Бродский и театр» в «Полутора комнатах» посвящена двум значимым для поклонников поэта вещам. Первая из них — спектакль «Бродский/Барышников», рассказывающий о многолетней дружбе писателя и танцовщика. Вторая — спектакль актера, режиссёра и чтеца Михаила Козакова и джазового музыканта Игоря Бутмана «Концерт для голоса и саксофона». Это первый в русском театре опыт интерпретации поэзии Иосифа Бродского.

    В Фонотеке Дома Радио попробуют говорить о музыке

    2 июня, 20:00, 16+

    В Фонотеке Дома Радио на заседании клуба им. Эмиля Берлинера в пятницу модератор встречи Александр Кузнецов предложит собравшимся послушать записи произведений Йозефа Гайдна. После — все поделятся мыслями и вместе попробуют определить правильный способ выражать впечатления от музыки через слова. Нужна регистрация.


    «reMusik.org»: тенденции звучания на Новой сцене

    3 и 4 июня, 16+

    На Новой сцене Александринки в субботу и воскресенье проходит фестиваль «reMusik.org» с концертами и лекциями. На публичной дискуссии «Новая музыка цифрового формата постпандемийной реальности» обсудят наступившее будущее и закрепят направление мысли на встрече «Новая музыка и искусственный интеллект: композитор vs машина». Среди приглашённых экспертов — председатель Петербургского союза композиторов — композитор Антон Танонов, его коллеги Анатолий Королев и Настасья Хрущева.

    Лекция о самостроях — в Маяковке

    4 июня, 17:00, 16+

    В воскресенье историк архитектуры, исследователь Александр Семёнов выступает в библиотеке им. Маяковского с лекцией о самых любопытных и неоднозначных самостроях в окрестностях Петербурга. Тут и загородный замок из телевизионных мониторов, и дом из остатков дореволюционных усадеб, стимпанк, зелёный Сталин. Нужна регистрация.

    На экранах

    «Переводчик» Гая Ричи уже в прокате

    С 1 июня, 18+

    Фото: vlgfilm.ru
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    С 1 июня в российском прокате — новый фильм Гая Ричи «Переводчик». В главных ролях — американского военного и его переводчика в Афганистане — снялись Джейк Джилленхол и датский актер иракского происхождения Дар Салим. По словам режиссера, в сценарную основу легли реальные истории переводчиков, сопровождавших американскую армию в Афганистане.

    Российские звёзды встретятся «до рассвета»

    С 1 июня, 16+

    Фото: кадр из фильма
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    В первый день лета в кинотеатрах выходит комедия Георгия Даниелянца «До рассвета». В центре внимания — несколько переплетенных сюжетов о простых людях, которые случайно встречаются посреди ночного города и за ночь успевают переменить свою жизнь самым невероятным образом. Каст довольно звёздный, среди актёров — Анастасия Лазо, Юрий Гальцев, Артем Крылов, Ангелина Поплавская.


    Роберт Де Ниро покажет «батю»-оригинала

    С 1 июня, 12+

    Фото: кадр из фильма
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    В прокате — комедия Лауры Террусо «Уик-энд с батей». Главный герой Себастьян планирует провести выходные в загородном доме родителей своей невесты, в окружении высокого общества, яхты, поля для гольфа и ручного павлина. В последний момент его девушка настаивает, чтобы с ними поехал его отец — эксцентричный парикмахер-итальянец с нелёгким характером. Эту роль исполнил сам Роберт Де Ниро, и готовясь к ней, работал над акцентом и даже пожил в доме прототипа своего героя — отца американского комика Себастьяна Манискалко.


    Эротика и опасность — в «Доме удовольствий»

    Со 2 июня, 18+

    Фото: кадр из фильма
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    На экраны выходит драма режиссера Аниссы Боннфон «Дом удовольствий» о писательнице, которая в поисках вдохновения для работы над романом о секс-индустрии решает сама устроиться в бордель. Постепенно женщину затягивает в сферу, и она сталкивается с физическим и психологическим насилием.

    «Сядь за руль моей машины» снова в кино

    Со 2 июня, 18+

    Фото: скриншот видео / YouTube
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    В повторный прокат в Доме Кино возвращают «Сядь за руль моей машины» — ленту-триумфатор многих смотров, номинанта на «Оскар», основанную на одноимённом рассказе Харуки Мураками. Тот, в свою очередь, обращается не к чему-то, а «Дяде Ване». Для героев этой истории именно пьеса Чехова, сам текст и работа с ним в японском театре для фестиваля в Хиросиме, становится фоном для переживания собственных страшных трагедий.

    Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: Станислав Левшин / предоставлено пресс-службой БДТ
    «Сказка»
    «Сказка»Фото: кадр из фильма
    Работа Лисы Андрущенко «Прикосновение», 2021
    Работа Лисы Андрущенко «Прикосновение», 2021Фото: news.itmo.ru
    Гримм Г. Д. Вид церкви Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции. 1890-е. Бумага, акварель
    Гримм Г. Д. Вид церкви Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции. 1890-е. Бумага, акварельФото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Алексей Белкин, группа «Отава Ё», в студии «Фонтанки. Офис». 2017 г.
    Алексей Белкин, группа «Отава Ё», в студии «Фонтанки. Офис». 2017 г.Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: vlgfilm.ru
    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма
    Фото: скриншот видео / YouTube

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