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    В российский прокат выходит новый боевик Гая Ричи

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    1 июня в российский прокат выходит новый фильм Гая Ричи «Переводчик». Это, пожалуй, наиболее нетипичный фильм режиссера, известного в первую очередь своими криминальными комедиями.

    Фото: vlgfilm.ru
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    По сюжету, сержант Джон Кинли (Джейк Джилленхол) попадает со своим взводом в Афганистане в засаду. Он бы не выжил там, если бы не местный переводчик Ахмед (Дар Салим). Ахмед тащит на себе раненого Джона через полстраны на американскую базу. Но теперь Джон в безопасности в Америке, а вот Ахмеду приходится скрываться от мести талибов*.

    Фото: vlgfilm.ru
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    По словам самого Гая Ричи, в основу сценария легли реальные истории переводчиков, сопровождавших американскую армию в Афганистане и рисковавших своей жизнью.

    Съемки проходили в испанском портовом городе Аликанте на юго-востоке страны. Также «Переводчик» стал первым фильмом, где съемочной группе разрешили работать непосредственно в здании штаб-квартиры ООН — до этого во всех других картинах использовались декорации.

    18+

    *Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

    Матвей Пирогов

    Фото: vlgfilm.ru
    Фото: vlgfilm.ru

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