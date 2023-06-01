Военные оркестры Петербурга будут играть в Летнем саду все лето

Проект «Музыка Летнего сада» рассчитан на все лето. Концерты из двух отделений по 45 минут будут проходить каждое воскресенье в течение всего лета (кроме 11 июня и 30 июля). Посетители услышат самые популярных произведений зарубежных и отечественных композиторов разных лет в исполнении военных оркестров Петербурга.
Первый концерт пройдет 4 июня в 16.00: на главной аллее Летнего сада выступит оркестр Военно–Морской Академии им. Н.Г. Ушакова. 18 июня можно будет послушать 23 оркестр штаба Западного Военного округа, а 25 июня — оркестр Военной Академии Связи им. С.М. Будённого.
В июле состоится 4 концерта: 2 июля сыграет Адмиралтейский оркестр Ленинградской Военно-Морской Базы, 9 июля — оркестр Военного института инженерно-технического Академии Материально-Технического Обеспечения им. А.В. Хрулёва, 16 июля можно будет послушать оркестр Михайловской Военной Артиллерийской Академии, а 23 июля — оркестр Нахимовского Военного Морского Училища.
В августе зрителей ждут выступления оркестра Военной Медицинской Академии С.М. Кирова — 6 августа, концерт оркестра Военной Академии Материально-Технического Обеспечения им. А.В. Хрулёва состоится 13 августа, оркестр Военно-Морского Политехнического Института можно будет послушать 20 августа, и завершится сезон «Музыки Летнего сада» 27 августа концертом оркестра Военно-космической Академии им. А.Ф. Можайского.
Вход на все концерты и в Летний сад свободный.
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