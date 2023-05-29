ИТМО представит выставку выпускников магистратуры Art&Science: в 2023 году она посвящена «новой хрупкости»

В пространстве Air на Биржевой, 16, вы увидите одиннадцать проектов на стыке науки и искусства, которые стали продуктом размышлений на тему «возможности общения человека с другими существами». Традиционно у проекта STAGE, кроме самой выставки, обширная программа: в этот раз среди прочего будут перформансы по мотивам чеховской «Каштанки», исполненные актёрами-людьми вместе с роботами.

Выставка STAGE — ежегодный итог работы магистрантов программы ИТМО Art&Science. В этом году среди проектов обещают кору дерева, которая реагирует на поведение человека, ольфакторную (обонятельную) инсталляцию, которая стала результатом поиска «идеального успокаивающего аромата».

Несовершенные технологии, ментальное здоровье и поиск контакта с «другими существами» — таков общий контур переживаний, выраженных в проектах выпускников. Упомянутое прочтение «Каштанки», например, создал режиссёр Иван Заславец, используя ироничное название первого варианта рассказа («В учёном обществе»). Ну а самое интересное (осторожно, спойлер) — повествование в перформансе будет от лица собаки, которую играет робот.

Также на Биржевой будут самые разные мероприятия, вход на них свободный при предварительной регистрации, за анонсами можно следить в соцсетях центра ИТМО Atr&Science. За регистрацией на новые события можно следить здесь.



Выставка-фестиваль STAGE 2023: «Новая хрупкость» выпускников магистратуры ИТМО Art&Science пройдёт в пространстве Air на Биржевой, 16, с 30 мая по 20 июня. Вход свободный. 16+



Анастасия Семенович

