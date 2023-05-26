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    На экраны выходит эротическая драма с Аной Жирардо, основанная на реальных событиях

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    Фото: кадр из фильма
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    2 июня в прокат выходит драма режиссера Аниссы Боннфон «Дом удовольствий». По сюжету, молодая писательница Эмма Беккер скучает посреди своей однообразной замужней жизни. В поисках вдохновения для нового романа о секс-работницах, она внезапно для себя решается на эксперимент: самой пойти работать в бордель. Эмма постепенно погружается в ночную жизнь и сталкивается не только с опасностью, но и с психологическими травмами — спутницами такой работы.

    В основу сценария лег документальный роман писательницы Эммы Беккер, вышедший в 2019 году. Актриса Ана Жирардо, прежде чем согласиться на главную роль, попросила у своего супруга согласия — настолько откровенными и натуралистичными предполагались в нем сексуальные сцены. А писатель Фредерик Бегбедер, посмотрев ленту, назвал ее «откровенной, трогательной и абсолютно правдивой».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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