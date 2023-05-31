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    В окнах дома Строгановых на Невском, 19 покажут реконструкцию утраченных памятников Петрограда 1918/20-х годов

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    Новый отдел Музея городской скульптуры на Невском готовится к ремонту и созданию постоянной экспозиции, поэтому первым проектом станет выставка буквально в окнах здания. Вы увидите реконструированные гипсовые модели бюстов Николая Добролюбова, Софьи Перовской, Николая Чернышевского, Александра Герцена.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Выставка-исследование «Просим снять» посвящена пяти временным памятникам, которые установили в Петрограде, реализуя Ленинский план монументальной пропаганды. Судьбу временных монументов (а именно — какие из них будут отлиты в бронзе) должны были решать горожане, проект был рассчитан на активное вовлечение жителей в диалог. Кроме того, раннесоветский период интересен цеховыми спорами мастеров традиционного реалистического толка и левыми художниками — футуристами, авангардистами. Показывая гипсовые модели в окнах на Невском, 19, музей как бы возвращает их на какое-то время в публичное поле, в пространство города.

    Бюст Н.Чернышевского
    Бюст Н.ЧернышевскогоФото: предоставлено организаторами
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    Студенты реставрационной мастерской факультета скульптуры Академии художеств под руководством скульптора Павла Игнатьева реконструировали модели памятников по небольшому объёму сохранившихся фотодокументов. Кроме воссозданных гипсовых моделей на выставке будут фрагменты исторических фотографий, электронные версии газетных публикаций об открытии и снятии памятников — посетители смогут проследить за реакцией на монументы. В специальном телеграм-боте вы найдёте также аудиоинтервью сотрудников музея и реставраторов, видеорассказ об этапах реконструкции моделей памятников.

    Создание модели памятника Софье Перовской
    Создание модели памятника Софье ПеровскойФото: предоставлено организаторами
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    Два этажа бывшего дома Строгановых на Невском, 19, переданы Музею городской скульптуры недавно и пока ожидают ремонта, пару раз в месяц музей проводит «дни приоткрытых дверей». Экспозицию с реконструированными гипсовыми моделями раннесоветских памятников в окнах можно будет увидеть с улицы бесплатно.

    Выставка «Просим снять» пройдёт в окнах бывшего дома Строгановых на Невском, 19 с 1 июня по 30 сентября 2023.

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    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено организаторами
    Бюст Н.Чернышевского
    Бюст Н.ЧернышевскогоФото: предоставлено организаторами
    Создание модели памятника Софье Перовской
    Создание модели памятника Софье ПеровскойФото: предоставлено организаторами

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