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    В прокате — комедия с Арсением Поповым и Сергеем Горобченко

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    Фото: кадр из фильма
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    1 июня в кинотеатрах выходит комедия Георгия Даниелянца «До рассвета» — несколько переплетенных сюжетов о простых людях, которые случайно встречаются посреди ночного города и за ночь успевают переменить свою жизнь самым невероятным образом. В фильме поучаствовал довольно-таки звездный состав: Сергей Горобченко, Арсений Попов, Артем Крылов, Ангелина Поплавская, Анастасия Лазо, Юрий Гальцев, а также... пестрая коза Мэри и белоснежный конь Лютик. На нем пришлось гарцевать по ночному городу Артему Крылову — правда, животное встало на дыбы и скинуло актера. От дальнейших съемок эпизода отказались.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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