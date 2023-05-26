В прокате — комедия с Арсением Поповым и Сергеем Горобченко

1 июня в кинотеатрах выходит комедия Георгия Даниелянца «До рассвета» — несколько переплетенных сюжетов о простых людях, которые случайно встречаются посреди ночного города и за ночь успевают переменить свою жизнь самым невероятным образом. В фильме поучаствовал довольно-таки звездный состав: Сергей Горобченко, Арсений Попов, Артем Крылов, Ангелина Поплавская, Анастасия Лазо, Юрий Гальцев, а также... пестрая коза Мэри и белоснежный конь Лютик. На нем пришлось гарцевать по ночному городу Артему Крылову — правда, животное встало на дыбы и скинуло актера. От дальнейших съемок эпизода отказались.
16+
Матвей Пирогов