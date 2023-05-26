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    В кино — комедия с Робертом Де Ниро о специфике итальянской семьи

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    Фото: кадр из фильма
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    С 1 июня на экранах — комедия Лауры Террусо «Уик-энд с батей». Главный герой, Себастьян, планирует провести уик-энд со своей невестой Элли и ее семьей в их роскошном поместье в окружении яхты, поля для гольфа и ручного павлина. Однако Элли настаивает, чтобы Себастьян пригласил также и своего эксцентричного отца, итальянского парикмахера Сальво…

    В основу сценария фильма легли воспоминания о жизни с отцом американского комика Себастьяна Манискалко: он же стал и продюсером проекта. Роль Сальво в фильме исполнил корифей Голливуда Роберт Де Ниро. Готовясь к роли, он поработал над своим итальянским акцентом и даже прожил несколько дней вместе с Манискалко и его настоящим отцом. Себастьян впоследствии сказал, что у Де Ниро настолько получилось вжиться в роль, что порой ему казалось, будто он общается со своим родителем.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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