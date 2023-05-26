В кино — комедия с Робертом Де Ниро о специфике итальянской семьи

С 1 июня на экранах — комедия Лауры Террусо «Уик-энд с батей». Главный герой, Себастьян, планирует провести уик-энд со своей невестой Элли и ее семьей в их роскошном поместье в окружении яхты, поля для гольфа и ручного павлина. Однако Элли настаивает, чтобы Себастьян пригласил также и своего эксцентричного отца, итальянского парикмахера Сальво…
В основу сценария фильма легли воспоминания о жизни с отцом американского комика Себастьяна Манискалко: он же стал и продюсером проекта. Роль Сальво в фильме исполнил корифей Голливуда Роберт Де Ниро. Готовясь к роли, он поработал над своим итальянским акцентом и даже прожил несколько дней вместе с Манискалко и его настоящим отцом. Себастьян впоследствии сказал, что у Де Ниро настолько получилось вжиться в роль, что порой ему казалось, будто он общается со своим родителем.
Матвей Пирогов