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    Италию в русской и западноевропейской графике покажут в Музее-квартире Куинджи

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    Выставка «Итальянское путешествие» — шанс увидеть графику художников, работавших в 1860–1920-х годах в диапазоне от Павла Чистякова до Александра Бенуа и Эммануэля Мёриса. Их работы дополнят фотографии Венеции и Генуи этого же периода.

    Гримм Г. Д. Вид церкви Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции. 1890-е. Бумага, акварель
    Гримм Г. Д. Вид церкви Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции. 1890-е. Бумага, акварельФото: предоставлено организаторами
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    Музей предлагает со стороны взглянуть на «итальянский миф» в искусстве. Италия традиционно была «землёй обетованной» для художников: именно туда ездили для завершения художественного образования разные поколения мастеров, там же зачастую и создавали свои главные «большие картины». Это связано с культом античности и наслоением на него авторитета Ренессанса: итальянская природа и география тесно переплетались с историей и мифологией. Очарование Италией сложно преувеличить: например, в России долгое время процветал романтический итальянизированный пейзаж, пока, как говорится, грачи не прилетели. Ну а грандиозность и популярность картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи» (1833) говорят сами за себя. В общем, Италия была (да и остаётся) квинтэссенцией всего «классического» в искусстве.

    На выставке вы увидите иллюстрации тем, на которые ветвится большой итальянский миф: неаполитанский и «помпейский» миф, венецианский (передаём слово Александру Бенуа), dolce far niente — «сладкое безделье».

    В общем, выставка предлагает искусную графику, и при желании вы сможете как помечтать об Италии (никто не осудит), так и взглянуть на миф об этой стране со стороны. В конце концов, культовые места можно воспринимать как просто эффектные локации, а можно — как театральные подмостки и видеть на них тени героев прошлого.

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    Выставка «Итальянское путешествие» пройдёт в Музее-квартире Архипа Куинджи (филиал Музея Академии художеств) с 1 июня по 23 июля 2023 года. 0+

    Анастасия Семенович

    Гримм Г. Д. Вид церкви Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции. 1890-е. Бумага, акварель
    Гримм Г. Д. Вид церкви Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции. 1890-е. Бумага, акварельФото: предоставлено организаторами

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