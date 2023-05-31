«Пример интонации» покажет новинки европейских кинофестивалей с видом на залив

Фестиваль «Пример интонации» пройдёт в «Севкабель Порту» с 1 по 4 июня 2023. Вы сможете увидеть авторское российское кино, новые работы зарубежных режиссёров и признанных европейских мэтров. Куратор проекта — главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

«Пример интонации» — шанс увидеть ленты из актуальных фестивальных программ Канн, Берлина и Роттердама. Судьба некоторых фильмов в российском прокате ещё не ясна, так что фестивальные показы — практически эксклюзивный шанс посмотреть их на большом экране. Например, 3 июня покажут «Сказку» Александра Сокурова — «Фонтанка» писала о непростой судьбе этой картины. Это размышление-сон об «устрашающих мертвецах истории»: там Гитлер, Сталин, Черчилль и Муссолини оказываются в неком «монохромном чистилище». Будет и работа ученицы Сокурова Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу», премьера которой состоялась в феврале 2023 на Берлинском кинофестивале (показ 3 июня). Из российских фильмов в программе также «Узлы» Олега Хамокова про семью дальнобойщика и семнадцатилетней девушки (показ 4 июня), метареалистическая социальная драма Романа Михайлова «Наследие» про подростка, который живёт в посёлке городского типа и заботится об умирающем старике-колдуне (показ 2 июня).

Из зарубежных лент будет работа Анисса Боффон «Дом удовольствий» о молодой писательнице, которая ради эксперимента устраивается работать в бордель (показ 2 июня), и «Моё преступление» французского мэтра Франсуа Озона про французскую актрису 1930-х годов (показ 4 июня).



Фестиваль «Пример интонации» пройдёт в «Севкабель Порту» с 1 по 4 июня 2023 года, полное расписание и подробную информацию о фильмах смотрите на сайте.

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