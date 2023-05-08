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    БДТ: Скончался актер Сергей Дрейден — звезда «Трех толстяков» и фильма «Окно в Париж»

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    Фото: Стас Левшин / пресс-служба БДТ
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    Лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и премии «Ника», легендарный петербургский актер Сергей Дрейден скончался в возрасте 81 года — подтвердили «Фонтанке» 8 мая в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

    Будучи приглашенным актером труппы, он там в последние годы играл ключевую роль в третьем спектакле цикла Андрея Могучего по Юрию Олеше — «Три толстяка: Эпизод 7. Учитель». Ближайший спектакль с его участием должен был состояться 31 мая.

    Сергей Дрейден не был награжден высшими почетными званиями страны — однако его знал каждый театрал и ценитель отечественного кино. Окончив актёрский факультет ЛГИТМиК, он играл в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, в Ленинградском театре драмы и комедии, в Театре комедии им. Н. П. Акимова, в «Приюте комедианта» и ТЮЗе им. А. А. Брянцева. В галерее «Борей» играл моноспектакль «Мрамор» по пьесе Бродского в постановке Григория Дитятковского. Там же проходили его выставки как художника.

    Среди ролей Дрейдена в кино — фильмы «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрия Мамина, «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» Владимира Бортко (в этих лентах в титрах он указан как Сергей Донцов), «Русский ковчег» Александра Сокурова, «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Хржановского, «Маленькие трагедии» Ирины Евтеевой, «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.

    Также Сергей Дрейден участвовал в радиоспектаклях, озвучивал документальные фильмы и записывал аудиокниги.

    Фото: Стас Левшин / пресс-служба БДТ

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