«Сядь за руль моей машины»: Дядя Ваня в Хиросиме

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





В прокате «Сядь за руль моей машины» — хит мирового проката и один из самых успешных японских фильмов последних лет, попавший и в каннский конкурс, и в список оскаровских лауреатов. Хотя широкую аудиторию, пожалуй, куда больше привлекут не эти заслуги, а литературный первоисточник: «Сядь за руль» основан на одноименном рассказе Харуки Мураками, писателя, обладающего нержавеющей глобальной популярностью второй десяток лет.

Рассказ Мураками на русский переведен — он входит в сборник «Мужчины без женщин», все новеллы которого объединены темой потери главной любви всей жизни. История нехитрая и лаконичная. Театральный режиссер испытывает глубокий духовный кризис и соглашается ставить для фестиваля в Хиросиме чеховского «Дядю Ваню». Но вытаскивает из кризиса его не сама постановка, а общение с выделенной организаторами личной водительницей. Вот, собственно, и все.



Рюсукэ Хамагути не зря получил в Каннах приз именно за лучший сценарий — и в оскаровский шорт-лист попал именно в качестве драматурга. «Сядь за руль» — пример того, как на основе короткой зарисовки можно выстроить эпического масштаба вещь. Во всех смыслах большую: шутка ли, хронометраж фильма составляет битых три часа, а начальные титры возникают на экране после часа напряженного действия. Все детали, нюансы текста Мураками — то, что упоминается в рассказе мельком, здесь становится частью большой и сложной драмы.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





Предыстория главного героя не рассказывается, она показана: у него была жена, сценаристка популярных сериалов, женщина нервная и чувственная. Она ему изменяла — а потом однажды умерла, оставив его один на один с болью, обидой и чувством вины. На главную роль в «Дяде Ване» герой выбирает юного любовника покойной супруги — что только подчеркивает их порывистые отношения и неразрешенные конфликты.

Но больше всего впечатляет в драматургии «Сядь за руль» даже не филигранность и умение создать из простого материала большое, сложное, медитативное действие. Скорее потрясает то, как Хамагути — вслед за Мураками — обращается со знакомым текстом «Дяди Вани». Что для писателя Чехов и Достоевский есть бездонные источники вдохновения (наравне с рок-музыкой — название фильма и рассказа тому доказательство) — давно было ясно. Но сам по себе Чехов никогда еще не звучал на экране так необычно, актуально и ярко. По сути, Хамагути решает весь фильм как своеобразные заметки на полях «Дяди Вани», хитроумные вариации на тему истории мужчины среднего возраста, потерявшего все.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





Поэтому фильм Хамагути особенно стоит посмотреть (благо, после ухода основных прокатчиков с русского кинорынка выбор невелик) тем, кто верит в «отмену» всей русской культуры, которая то ли уже разбушевалась, то ли вот-вот грянет (а таких «верующих» много). Даже если оставить за скобками, что «культура отмены» — это популистский штамп: никакую культуру отменить невозможно. Никто не будет отказываться ни от музыки Шостаковича, ни от романов Достоевского, ни от пьес Чехова — просто потому, что культура сама по себе не имеет никакой национальности. Эти тексты улетели в пространство, отвязались от языка и условий той местности, в которой были сочинены, наполнились своими новыми смыслами и живут самостоятельно.

Тем более характерно, что в «Сядь за руль» герой-режиссер выбирает на роли всех персонажей «Дяди Вани» актеров, говорящих на разных языках: японском, китайском, корейском, испанском, даже языке жестов. А между собой вне репетиций актеры говорят на международном английском, чтобы в машине, исповедуясь неожиданной родственной душе, снова перейти на японский.



На образы, чувства, эмоции, переживания институт прописки не распространяется. «Сядь за руль» — японский фильм, одинаково трогающий публику во Франции, Штатах и России, — это наглядно демонстрирует и убедительно доказывает.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»