«Оскар»: праздник с мордобоем. Чем запомнилась церемония главной кинонаграды?

Фото: скрин ABC Поделиться Поделиться





Вечером в воскресенье (по Москве — глубокой ночью на понедельник) в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии американской киноакадемии. 94-я по счету и первая за несколько лет, прошедшая в обычном формате. То есть в театре «Долби», в конце марта, со зрителями, приглашенными гостями, благодарственными речами.



Фото: скрин ABC Поделиться Поделиться





Были и отдельные ударные номера: например, вручавшие приз за лучшую мужскую роль Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон извлекали имя победителя не из конверта, а из дипломата со светящимся содержимым (кто не понял — это отсылка к «Криминальному чтиву»). Наконец, отмечали юбилеи и вспоминали хиты прошлых лет: на сцену поднимались и создатели «Крестного отца», которому нынче стукнуло полвека (церемонию посетило трио Коппола — Пачино — Де Ниро), и суперзвезда вышедшего в том же году «Кабаре» Лайза Миннелли (она вручила вместе с Леди Гагой приз за лучший фильм). Благодаря этому нынешняя церемония выглядела как празднование конца долгого карантина — и атмосфера царила соответствующая.



Правда, оценить ее могли далеко не все. Официальным телевизионным партнером премии выступил канал ABC, он транслировал церемонию через стриминговые сервисы. В России ее должен был показывать сервис Okko, но по понятным причинам этого права лишился: да и не время сейчас, среди ужаса, смерти и страданий, для светских раутов.

Тем, кто всё же окольными путями трансляцию смог посмотреть, открылся действительно праздничный мир торжества над заразой и соломоновых решений. Состав номинантов в этом году действительно был такой, что предсказывать результаты и победы было как-то совсем бессмысленно. У всех были свои права на заветные статуэтки. Соответственно, и распределились «Оскары» вполне справедливо, «каждой твари по паре».

На общем фоне выделились только две ленты. «CODA: Ребёнок глухих родителей» одним махом заполучил и звание лучшего фильма, и статуэтку за лучшую роль второго плана (Трой Коцур), и приз за адаптированный сценарий («Ребёнок» — это ремейк французской ленты). В некотором смысле это можно считать прорывом: если учесть, что в списке номинантов «Кода» числилась как темная лошадка: снята дебютанткой в большом кино Шан Хейдер (прежде она работала на телевидении над «Оранжевым — хитом сезона», например), премьера состоялась на инди-фестивале «Санденс». По всем вводным, это милое независимое кино, и такие результаты для него — это нечто вполне себе экстраординарное.



Второй рекордсмен — «Дюна» Дени Вильнева, мегаломанская первая часть фантастической саги, которой достались все основные «технические» премии. За лучшую музыку, лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучшую работу художника, лучший звук и лучшие визуальные эффекты.

В режиссуре всё прошло как по маслу: лучшей в этой номинации признали Джейн Кэмпион, создательницу «Власти пса», одного из самых ярких и мрачных хитов сезона. Она обошла в этой категории Кеннета Брану, японца Рюсукэ Хамагути, титана Пола Томаса Андерсона и Стивена Спилберга. Для Кэмпион это уже вторая статуэтка: первую она получила без малого тридцать лет назад за свой суперхит «Пианино», как сценарист. Теперь же только подчеркнула репутацию выдающегося мастера стиля и атмосферы.

Приз за лучший сценарий получил Кеннет Брана — тоже пример справедливого решения. Тем более что для опытнейшего актера и режиссера это вообще драматургический дебют, прежде он только аккуратно переносил на экраны чужие тексты, от Шекспира до Агаты Кристи. И сразу выяснилось, что талантом рассказчика он обладает едва ли не в большей степени, чем дарованием театрального премьера. Во всяком случае, «Белфаст» — вещь трогательная, масштабная, неожиданная, свежая и очень страшная.



В актерских номинациях восторжествовала справедливость: статуэтки получили мастера экрана, которые их уже очень давно заслужили. Уиллу Смиту она досталась с третьей попытки — и очень удачной. Его наградили за главную роль в «Короле Ричарде», трогательной и страшно эмоциональной ленте об отце великих теннисисток — сестёр Уильямс, человеке вспыльчивом, любящем и готовым на всё ради любимых дочек. Естественно, статуэтку Смит получал в соответствующем стиле: не просто со слезами на глазах и речью высоких риторических достоинств (говорил и про силу любви, и про привязанность к близким, и про борьбу за права угнетенных). Актер еще и умудрился устроить редкий скандал: натурально, с мордобоем.

Комик Крис Рок имел неосторожность пошутить по поводу жены Смита, Джады. Шутка была и правда максимально глупая и бестактная: Джада Пинкетт-Смит лишилась волос из-за проблем со здоровьем (о чем, кстати, много рассказывала в интервью и, очевидно, переживала по этому поводу), а Рок решил, что это классный повод предположить, что актриса снимается в сиквеле «Солдата Джейн». Уилл вышел на сцену и технично двинул Року по физиономии. Общую атмосферу это, надо сказать, вообще никак не изменило, разве что повисла тишина на пару минут, до следующей шутки Рока («Это, кажется, величайшая ночь в истории телевидения»).



Лучшей актрисой признали Джессику Честейн, тоже давно заслужившую свой приз и тоже сыгравшую роль исключительно яркую — телевизионной проповедницы Тэмми Фэй Беккер в «Глазами Тэмми Фэй».

Очевидно, что на этом светском, живом, эмоциональном фоне «интуристы» смотрелись несколько чужими. Хотя в предыдущие годы зарубежные ленты стали играть в оскаровских списках значительную роль — побеждали тут и «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона, и корейские «Паразиты» — в этом году их задвинули на второй план. Без больших призов остались оба иностранных номинанта. «Сядь за руль моей машины» японца Рюсукэ Хамагути, претендовавший на звание и лучшего фильма, и лучшего сценария, получил лишь статуэтку как иностранный фильм. «Худшего человека на свете» норвежца Йоакима Триера вовсе «прокатили» — хотя он и считался одним из наиболее вероятных победителей в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Остался без призов и наш соотечественник Антон Дьяков, чей «Боксбалет» претендовал на звание лучшей короткометражной анимационной ленты.

