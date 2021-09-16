Фото: кадр из фильма/WBRussia/YouTube Поделиться Поделиться







В прокате «Дюна» Дени Вильнева — самый амбициозный проект последних лет. Сама новость о его запуске звучала громко, как никогда: дело в том, что одна «Дюна» уже есть, и это один из самых драматичных эпизодов в истории кино.

В середине 1970-х величайший из продюсеров, Дино де Лаурентис, открывший миру Феллини и Годара, обратился к культовому роману Фрэнка Герберта. Сначала в качестве режиссера выступал Алехандро Ходоровский, но его со съемочной площадки прогнали, проект отдали Дэвиду Линчу, который свое имя в итоге из титров снял. Но главное — из той снимавшейся десять лет «Дюны» выросло все фантастическое кино, на основе сюжетных и визуальных разработок к ней были созданы «Звездные войны» и «Чужой». Так что сама идея снимать новую «Дюну» — безумная: с таким же успехом можно предложить литературоведам отправиться на машине времени отговаривать Толстого уходить из Ясной Поляны и спасать второй том «Мертвых душ».



Студия Legendary Pictures решила, что одной амбициозной задачи мало, и реализовать ее призвали заоблачную по звездности команду. В режиссерское кресло усадили Дени Вильнева, сценарий заказали автору «Форреста Гампа» и еще десятка выдающихся лент Эрику Роту, в операторы призвали Грега Фрейзера, работавшего прежде над «Мандалорцем» и «Целью номер один». Это не говоря уже об актерах: здесь собрали просто всех без исключения — юных Тимоти Шаламе и Зендайю, великую Шарлотту Рэмплинг, Стеллана Скарсгарда, Джейсона Момоа, Оскара Айзека, даже громиле Дейву Батисте нашлось место.

Все это привлекло к фильму внимание сверх всякой меры, а тут еще грянул коронавирус, премьеру фильма несколько раз переносили — так что к сегодняшнему дню градус ожидания «Дюны» уже преодолел все мыслимые рамки. От фильма настолько амбициозного, снятого такой командой, с несколько раз отложенным релизом, ждали откровения, исправления истории, установления новых жанровых границ — да хоть дистанционного лечения язв и снятия похмелья, чуда, в общем. Стоит ли говорить, что создатели оказались пленниками этого высокого внимания к проекту.



Тем более «Дюна» обескураживает, что это лишь первая часть еще не запланированной толком дилогии, то есть фильм по определению незаконченный, за два с половиной часа здесь показана ровно половина гербертовского сюжета.



Автор: WBRussia/YouTube

В мире далекого будущего планеты делят между собой аристократические кланы — и главная из них, Арракис, достается герцогам Атрейдес. Главная — потому что на ней содержится неистощимый источник меланжа, рассыпчатого наркотика и одновременно топлива, с помощью которого жители вселенной путешествуют с одной планеты на другую. Однако прошлые хозяева Арракиса — Харконнены — стремятся вернуть себе власть над ним и с этой целью уничтожают весь род Атрейдесов, кроме наследника престола, юного мага и провидца Пола, который отправляется в пустыню, чтобы найти своих союзников, дикий народ фрименов, и вместе с ними освободить планету от захватчиков.

Рот вычистил сюжет «Дюны» от всего, кроме собственно экшена: тут почти нет ничего, связанного с магией, которой владеет юный Пол, очень мало вообще всей философии и того, что историю про Арракис сделало культовой. Вместо темы наркотиков, видений, прозрений, предсказаний Рот предлагает иносказательный политический триллер про наполненную террористами и полезными ископаемыми пустыню — актуальный, нечего сказать, но незаконченный и робкий. И это объяснимо: еще не хватало, чтобы Голливуд пел гимн фундаменталистам и призывал к миру и союзу с ними ради свержения мирового зла.



Вильнев кроме своего честного имени подарил «Дюне» еще и невротическую манеру повествования, больше всего напоминающую лихорадочный продюсерский монтаж. Ни один кадр не длится дольше десяти секунд, при этом вместе они упорно не складываются ни в какое напряженное действие. Десять секунд сидит в своей комнате Пол — десять секунд трепещет и переживает его мать — снова Пол — снова мать — отец пребывает в раздумьях. Так можно было разделить фильм не на две, а хоть на сто частей — действие никуда не двигается, экран трещит по швам от числа задумчивых фигур и напряженных физиономий. Градус драматизма от числа суперзвезд не слишком меняется.

Пол в исполнении Шаламе остается лишь симпатичным мальчиком — что герою и говорит каждый встречный. Оскар Айзек честно пытается играть доброго правителя, но и в романе, и в сценарии Рота его персонажу уделено слишком мало внимания, чтобы актер мог наделить его хотя бы характером. Джош Бролин и Джейсон Момоа честно отрабатывают образы доблестных и честных вояк. Великого представителя знатной актерской династии, триеровского премьера Стеллана Скарсгарда, вовсе не видно в дыму, спецэффектах и пластическом гриме: роль гигантской летающей жабы определенно не венец его карьеры. Обладающая бешеной харизмой молодая дива Зендайя обещает многое — но появляется на экране в последние десять минут. От Шарлотты Рэмплинг в эпизодической роли повелительницы галактических магов никто ничего особо не ждал — из ничего и вышло ничего.



Из капкана завышенных ожиданий и амбициозности самой затеи «Дюне» не выбраться — даже как простой и зрелищный экшен она критики не выдерживает: для попадания в этот сегмент здесь слишком бледные сцены поединков и чересчур долгие сцены разговоров, раздумий, напряженных рассуждений о судьбах галактики. Замах был так велик, что, в общем, никакой результат не может восприниматься иначе как обескураживающий провал. Это не проблема Вильнева, Рота или кого-то из команды, работавшей над лентой, — так звезды сложились. Одно можно сказать с уверенностью: съемки второй части будут даже более безумным и самоубийственным шагом, чем идея перенести на экран «Дюну». Так что продолжения не ждите.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»